Aviso especial de Aemet: la ola de calor finalizará el miércoles pero Andalucía seguirá con las alertas

Aemet ha emitido un aviso especial con la actualización de las previsiones. Anuncia que la finalización de la ola de calor se adelanta y finalizará el miércoles 13 de agosto en vez del jueves. En Andalucía, sin embargo, las temperaturas seguirán muy altas y seguirán las alertas, según los datos de Aemet consultados por El Correo de Andalucía.

Se espera que el martes 12 comiencen los descensos térmicos, todavía restringidos al extremo norte peninsular y al tercio nororiental. Cambios poco significativos en el resto, incluida Andalucía, que registrará como adelantamos 44 grados de máxima en Córdoba capital, como mayor valor. Habrá seis provincias de nuevo en alerta: con aviso naranja Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla en general con máximas de 42 grados; con aviso amarillo se sitúa Cádiz con 39.

De cara al miércoles 13 el escenario más probable es que predominen los descensos ligeros a moderados de las máximas en la Península, sin descartar que éstos sean localmente notables en puntos de la mitad norte. Sin embargo, debido a los valores térmicos tan elevados alcanzados en los días anteriores, todavía se podría cumplir el criterio de ola de calor. En Andalucía destacan el miércoles Córdoba y Sevilla con 42 grados de máxima; 39 de Jaén, Huelva y Granada; 35 de Almería, 34 de Cádiz y 32 grados de Málaga. Aunque no está confirmado por Aemet es muy probable que sigan los avisos naranjas con estas temperaturas.

El jueves 14 la incertidumbre es elevada, pero lo más probable es que se den descensos térmicos adicionales en las zonas más afectadas a lo largo de este episodio, lo que sería suficiente para darlo por finalizado. En cualquier caso, en días posteriores podrían volver las temperaturas anormalmente cálidas al cuadrante nordeste peninsular. En Andalucía, sólo Córdoba estará por encima de los 40 grados con 42 en la capital, le siguen Sevilla, Jaén y Granada con 39; Huelva y Almería con 34, Cádiz 32 y Málaga con 31. Con esta previsión son susceptibles algún aviso naranja y varios amarillos.

Aunque hay muchísima incertidumbre de cara al viernes 15, Aemet muestra en su web una subida de temperaturas en Andalucía de nuevo en torno a los 40 grados: 41 Córdoba de máxima, 50 de Sevilla y Jaén; 39 de Granada; 34 de Huelva y Almería; 33 grados en Cádiz capital y 31 en Málaga.