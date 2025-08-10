Ola de calor

Dos municipios de Córdoba y Jaén, entre las temperaturas máximas de España y Cabo de Gata entre las mínimas más altas

A nivel nacional Gran Canaria sobresale en los registros con la temperatura más alta del país con 43,5 grados y también en las mínimas, con noche "infernal" y 30 grados

27/12/2021

Ramón Morales

La ola de calor ha dejado este sábado varios registros superiores a 42°C. La temperatura más alta de España se ha registrado en Tasarte, en el municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás, con 43.5 °C. En Tejeda, también en Gran Canaria, no se ha bajado durante la madrugada de 30 °C: «noche infernal», según informa Aemet.

Entre las máximas del país se encuentran dos enclaves andaluces: Montoro en Córdoba con 42,3 grados, segunda temperatura más alta de España y Bailén en Jaén con 42,1, la quinta. Completan la lista en tercer lugar Candelada en Ávila con 42,2ºC, Oropesa en Toledo con la misma temperatura y Antigua en Fuerteventura en sexto lugar con 41,8 grados.

Noche "infernal" en Gran Canaria

Entre las mínimas destaca sobremanera Tejeda (Gran Canaria) con 30 grados; San Bartolomé Tirajana-Lomo Pedro Alfonso, también en Gran Canaria, con 29,1ºC; le siguen Cabo de Gata en Almería con 27,9 grados; San Bartolomé Tirajana-Cuevas del Pinar (Gran Canaria) con 27ºC; el Aeropuerto de Almería cn 26,9ºC y Agüimes en Gran Canaria con 26,9ºC.

