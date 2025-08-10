Fin a la pesadilla: el Infoca da por extinguido el incendio de Tarifa
Tras varios días de trabajo para liquidar los puntos calientes restantes. Se ha quemado una superficie de 283 hectáreas
Los Servicios de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, han dado por extinguido el fuego declarado el pasado martes en el paraje La Peña, en Tarifa (Cádiz), que obligó a desalojar a 1.500 personas y a evacuar 5.000 vehículos. Además de haber quemado una superficie de 283 hectáreas, de las que el 86% principalmente son matorral y zonas de pedreras y el resto es zona de pasto y de interfaz urbano-forestal.
En su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) ha informado que el incendio ha quedado extinguido sobre las 21,25 horas de este sábado, tras varios días de trabajo para liquidar los puntos calientes restantes.
Tres grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y dos autobombas se encargaron de esas tareas. Por otro lado, el sector turístico de Cádiz ha ido recuperando la normalidad y afronta el fin de semana con la afluencia propia del mes de agosto y manteniendo sus reservas.
