Polémica por las llamadas a la unidad de la izquierda desde Podemos: "Hay que consultar a la militancia"

"La mejor satisfacción que se le podría dar a Blas Infante es la unidad de la izquierda". Son palabras de Diego Cañamero, sindicalista, líder la CUT y exdiputado en el Congreso de los Diputados por Unidas Podemos. Su mensaje ha tenido lugar este domingo en el acto en conmemoración del 89 aniversario del fusilamiento de Blas Infante y enseguida ha generado revuelo y polémica en X. "Hay que consultarlo a la militancia. Si Cañamero al igual que Podemos Andalucía no la respeta ya pueden abandonar el barco", denunciaba un usuario entre otros casi 200.

El vídeo de Cañamero ha sido publicado desde la cuenta oficial de Podemos Andalucía, un detalle que ha suscitado mayor indignación por parte de los votantes y usuarios. Durante el clip del sindicalista, hace un llamamiento a "unir todas las almas para golpear todos juntos, para que en esta tierra se defienda la sanidad pública, la educación, las carreteras, las pensiones". El mensaje de Cañamero llega tan solo unos días después de que Unidas Podemos se negara a renovar un acuerdo electoral en Andalucía con Izquierda Unida (IU) y Sumar.

El debate sobre la "unión de la izquierda" en Andalucía se remonta meses atrás, concretamente al pasado 30 de junio. Ese día terminó el plazo para que Podemos se uniera a los demás socios de la izquierda que componen Por Andalucía, un proyecto donde diversos partidos de la izquierda van en coalición de cara a las próximas elecciones autonómicas. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en las últimas autonómicas, el partido de Ione Belarra ha demostrado su interés por desvincularse, por el momento, de quienes van de la mano con el PSOE a nivel nacional, como es el caso de sus socios, Sumar e IU.

En este escenario político de aparentes desacuerdos entre Podemos y el aparato regional, Cañamero ha mostrado su interés por la "unidad" insistiendo en su vídeo que a Blas Infante "se le defiende cuando luchamos todos juntos, para golpear todos juntos a una tierra que sigue siendo la Cenicienta del Estado español". Desde hace días circula un documento en defensa de la unidad de la izquierda, bajo el título "Andalucía se levanta", al que se han adherido con su firma numerosos cargos de Podemos que se muestran a favor de la unidad y se desmarcan, por tanto, de las órdenes de Madrid de mantenerse al margen de Sumar e Izquierda Unida.

"Opiniones personales" y "firmas a título personal"

En la públicación de X, donde ya se cuentan casi 200 respuestas al vídeo del sindicalista, el principal mensaje es el rechazo a utilizar una cuenta oficial como la de Podemos Andalucía para dar una "opinión personal" y compartir "firmas a título personal".

"Las declaraciones a título personal no se comunican por cuentas corporativas. Lección primera de comunicación política", se leía entre los comentarios. "Cuidado con la manipulación e intentar engañar a la militancia andaluza, que luego vienen las lamentaciones", respondía otra usuaria. "No sé si a Blas Infante pero a muchos militantes creo que no. No se dan las condiciones", argumentaba otra cuenta de X.

Podemos todavía podría unirse a Por Andalucía

En cuanto a la situación actual de Podemos Andalucía, pese a que el plazo para formar parte de la coalición de las izquierdas terminó el pasado 30 de junio, Podemos todavía estaría a tiempo de unirse si así lo decidiera.

De lo contrario, en caso de que finalmente se presente a las autonómicas de forma individual se estarían presentando cuatro candidaturas de la izquierda: la del PSOE-A de María Jesús Montero, Por Andalucía, Podemos Andalucía y Adelante Andalucía.