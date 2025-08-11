Ni Almería ni Cádiz: esta es la provincia andaluza que tiene la única playa con tres orillas a la que solo se puede acceder a través de un puente

La costa andaluza está compuesta por infinidad de enormes playas y discretas calas escondidas que permiten a sus visitantes disfrutar de unos entornos de belleza inigualable rebosantes de naturaleza en estado puro. Enclaves que consiguen dejar sin aliento a la ciudadanía ante la magnitud de sus paisajes y la riqueza de su alrededor, como ocurre con una playa situada en la provincia de Huelva que puede decir orgullosa que es la única de la comunidad con tres orillas.

Se trata de la playa de la Gaviota, también conocida como Punta del Caimán, una cala a la que únicamente se puede acceder por un enorme puente elevado de madera y que se encuentra en el municipio onubense de Isla Cristina, a poco más de media hora de Huelva capital.

Este litoral caracterizado por sus aguas transparentes y tranquilas, y su escasa masificación por su acceso únicamente a pie y el desconocimiento de este entorno por parte de la mayoría de la población, está formado por una lengua de arena de 450 metros que cuenta con tres orillas diferenciadas a causa de las particularidades de su costa.

Un enorme puente de madera, la única forma de acceder a esta playa de Huelva

De ese modo, esta playa situada en el barrio de Punta del Caimán dispone de una orilla que recorre la zona baja del paseo marítimo que accede al arenal, a la que se suma otra más justo enfrente resguardada por sus dunas y una tercera mucho más amplia que ofrece una visión única del Atlántico.

Pero si un enclave es destacado en este lugar es el enorme puente de madera que se debe atravesar para acceder a esta playa, conocido como la Pasarela de la Gola. Esta infraestructura no solo es el único método de acceso para este precioso arenal, sino que su localización permite a sus visitantes disfrutar de unas impresionantes vistas tanto de la costa y del inmenso mar como de todo el casco urbano de la ciudad de Isla Cristina.