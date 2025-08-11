Andalucía ya contabiliza más de 3.300 fallecidos en 2025 mientras esperaban su ayuda a la Dependencia

Las cifras hablan por sí solas: 3.360 personas han fallecido de enero a junio esperando a recibir la ayuda de la Dependencia en Andalucía. Dicho de otra forma, en lo que llevamos de año ha muerto una persona cada menos de dos horas, según los últimos datos publicados por el Imserso. Aunque todavía es pronto para saber si este año superará al anterior en fallecidos, el presagio del presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), Martín Durán, no es optimista: "Si sigue así será peor que el año pasado", advierte a este periódico. Por el momento, Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor volumen de fallecidos, solo por detrás de Cataluña, donde ya han muerto 4.637 personas, y por delante de Valencia o Canarias, que contabilizan las 1.400 defunciones.

La Dependencia sigue en el ojo del huracán: el número de beneficiarios no deja de crecer, los costes laborales asociados al servicio se disparan y el tiempo de espera se ha consolidado como el más elevado de España: 574 días para una resolución del grado, según el último informe. Hace unos días, la Junta de Andalucía cesó al director de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, José Luis Prieto, que desde ese momento fue reemplazado por José Repiso, viceconsejero y mano derecha de Loles López, consejera de Inclusión.

Del total de fallecidos en listas de espera de la comunidad andaluza, 2.551 estaban esperando a que su solicitud fuera valorada, mientras que 809 ya habían sido valoradas pero estaban pendientes de recibir la prestación. Una comparativa de estos datos arroja una panorámica de la situación a nivel nacional: según el informe del Imserso, 16.866 personas han fallecido a la espera en estos primeros seis meses de lo que llevamos de año. Del total, casi el 20% son andaluces.

La tendencia se mantiene en los últimos siete años. Desde que el gobierno de Juanma Moreno llegara a la Junta de Andalucía han fallecido 49.558 personas, pero ningún año se han superado los 9.303 fallecidos que se registraron en 2017. En 2024 murieron 5.751 personas esperando su derecho a la Dependencia, solo por detrás de Cataluña.

La espera más larga de España

Actualmente, el tiempo medio para recibir la ayuda a la Dependencia es de 574 días: 483 días para la valoración del grado y 119 para recibir la prestación. Es el plazo de tiempo más largo del país y una de las principales causas, según el informe, del alto número de fallecimientos en listas de espera.

De acuerdo con el límite legal, que es de 180 días, Andalucía supera en 394 días (más del triple) el periodo permitido de espera, mientras que la media nacional es de 342 días. Es decir, la comunidad andaluza está un 68% peor que la media.

Según el informe radiográfico de la FOAM, por detrás de Andalucía está Murcia, con 564 días; Canarias, con 521 días; Galicia con 361, y Madrid con 336. Comunidades como Cataluña, que lidera el ranking de personas fallecidas en lista de espera, es de 269 días, la mitad que la andaluza y solo 89 días por encima de lo que estipula la ley.

En el informe se habla de un "triple problema andaluz" como el causante de estos datos. En primer lugar, como se menciona, las largas listas de espera, que a día de hoy están formadas por 44.185 personas que llevan 16 meses adicionales.

La "paradoja financiera" de la Dependencia

En segundo lugar, la gestión de la financiación. El documento destaca que pese a ser la séptima comunidad autónoma que mayor esfuerzo financiero realiza, con un 1,03% del PIB (por encima de la media), es la primera en el ránking de "mala eficiencia". La federación lo cataloga como una "paradoja financiaera" ya que, a pesar de invertir recursos "relativamente altos, el problema está en la gestión".

Para entender el escenario, es importante tener en cuenta que la Administración General del Estado (AGE) destina 3.478 millones de euros (0,219% del PIB) a la Dependencia, mientras que las autonomías se sitúan en 9.424 millones de euros (0,592% del PIB). Estos datos generan reticencias entre las federaciones y organizaciones, ya que según la obligación legal el Estado debería aportar el 50%: 6.451 millones de euros.

Evolución de la financiación del sistema (2012-2024) / FOAM

Según estos datos, las comunidades autónomas están aportando 2,7 veces más recursos que el Estado, asumiendo de facto el 73% del coste total del sistema, algo que la FOAM define como un "desequilibrio territorial y competencial" y un "incuplimiento legal". A excepción del País Vasco, que desde este año se convierte en la única autonomía que contará con la financiación justa y legal. "Es una discriminación y supone un agravio comparativo explícito frente al resto de comunidades", apunta el presidente de la FOAM.

Pese al incremento económico, España sigue por debajo de la media europea en gasto en atención a la Dependencia. En Europa supone el 1,8% del PIB y en España el 0,811%.

En cuanto a la evolución de la financiación, tal como se puede ver en la tabla a continuación, desde 2018 la tasa de crecimiento de financiación por parte de la Junta de Andalucía ha sido de un 40,1% pasando de 6.725,94 millones de euros a 9.423,39 millones en 2024. En cuanto a la del Estado ha aumentado un 158,1%, de 1.347,60 millones de euros a 3.478,24 millones.

Ante este escenario, y con la premisa del acuerdo entre el Gobierno central y el PVNV, la Junta de Andalucía ha formalizado una reclamación ante el Ministerio para que se eleve la financiación al 50%, un planteamiento que comparten prácticamente todas las comunidades autónomas. Esto supondría que en el año 2025, con un presupuesto para dependencia de 2.300 millones de euros, el Estado debería aportar 1.150 millones de euros, es decir, 400 millones de euros más que en este ejercicio.

Cae la atención residencial en Andalucía

Del total de fallecidos en la lista de espera andaluza, el 24% ya habían sido valorados con un nivel de dependencia pero todavía no habían accedido a la prestación que les correspondía. El sistema de prestaciones está compuesto por la PAPD (Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia), la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día y noche, la atención residencial, la vinculada al servicio, los cuidados familiares y la asistencial personal.

Es precisamente en este ámbito donde la FOAM destaca el tercer punto del "triple problema andaluz", que hace referencia a un "déficit estructural de infraestructuras". Según el informe, faltan 34.789 plazas residenciales y, de las que hay el 77,5% son privadas. Por ello, reivindican una "necesidad de inversión" de 2.482 millones de euros.

Una de las prestaciones que peor posiciona a Andalucía respecto al resto del país es la atención residencial. Actualmente, 27.186 personas se benefician de esta prestación, una cifra un 2,34% más baja que la media nacional y muy por debajo de Cantabria, La Rioja o Cataluña.

Con todo, la federación reivindica una reforma administrativa "urgente" para conseguir que el número de días de espera pase de 574 a 180 días en un año. Ese plazo, de 180 días, es el compromiso que adquirió el presidente de la Junta de Andalucía en febrero de 2024. Para ello, FOAM reclama un "compromiso financiero gradual" a la Junta y un cumplimiento legal "inmediato" al Estado para aportar el 50% mínimo (que actualmente es el 34,90%) en gasto a la Dependencia. Por último, pide un Plan Andaluz de Residencias 2025-2035 con un objetivo de 85.660 plazas, y 12.000 plazas de emergencia en los próximos dos años.