El Ayuntamiento de Zahara, contra los "pelotazos urbanísticos": "Necesitamos VPO, no viviendas de lujo"

Zahara de los Atunes es desde hace 14 años Entidad Local Autónoma (ELA), una administración pública a medio camino entre la autonomía del municipio y la total dependencia de una pedanía. Por eso Zahara tiene solo algunas competencias; las demás se gestionan desde el Ayuntamiento de Barbate. Una de las que no dispone es Urbanismo, de ahí que la ELA reclamara que se contara con su voz cuando se aprobó de forma inicial en el pleno barbateño el proyecto La Sierrezuela Playa, que plantea construir 107 viviendas en este pueblo.

"Yo me enteré de este proyecto de manera extraoficial en 2022. Pero en ningún momento el Consistorio de Barbate ha contado con la opinión de Zahara en esta cuestión, como ocurre siempre", denuncia Agustín Conejo, presidente de la ELA de Zahara de los Atunes. "Y esto al final es un sinsentido: el futuro de nuestro pueblo debemos poder decidirlos nosotros, los zahareños. Solo nosotros", reivindica Conejo, alcalde por el partido Gente de Zahara (GDZ).

La Sierrezuela Playa propone levantar bloques en un paisaje que hoy está ocupado por maleza y arroyos, así que la promotora necesita que se recalifiquen estos terrenos en el PGOU de Barbate. Su idea es que un total de 11,9 hectáreas de Suelo Rural No Urbanizable pasen a ser "Suelo Urbanizable Ordenado", según recoge el expediente del proyecto, lo que permitiría meter hormigón y asfalto en este espacio natural.

El primer paso para convertirlo en una realidad se dio el 19 de diciembre de 2024, cuando se aprobó de manera inicial el proyecto "Innovación por modificación del PGOU de Barbate para el ámbito de Sierrezuela Playa" en un pleno extraordinario con los votos favorables de los partidos del Gobierno, Andalucía Por Sí y PP. Un visto bueno que fue muy criticado por la ELA de Zahara de los Atunes, que emitió un comunicado oficial para mostrar su rechazo.

Más VPO, menos "pelotazos urbanísticos"

"Desde el Ayuntamiento de Zahara de los Atunes mostramos nuestro rechazo más absoluto a dicho proyecto urbanístico que se pretende materializar en el popularmente conocido por los zahareños como Monte Chico", manifestó la administración local zahareña a finales del año pasado. "El anhelo de este Consistorio es que, de una vez por todas, se nos tenga en cuenta urbanísticamente", demandó.

"Somos conscientes de que no tenemos dicha competencia pero, al menos, se tendría que contar con nuestra voz y opinión para elegir el modelo urbanístico más adecuado para el pueblo de Zahara que, ni por asomo, es con el que actualmente contamos", señalaron desde la ELA. "Zahara de los Atunes necesita VPO para sus habitantes y no tantos pelotazos urbanísticos que se promocionan como viviendas de lujo".

Ubicación donde se propone construir La Sierrezuela Playa, junto al río Cachón de Zahara. / CEDIDA

La reclamación de este Ayuntamiento fue clara: "Basta de especulaciones en nuestro pueblo". "A Zahara de los Atunes no le hacen falta más urbanizaciones de lujo ni pisos turísticos. Necesita casas asequibles para sus vecinos, y no bloques llenos en verano y vacíos en invierno", comenta Agustín Conejo a El Correo de Andalucía. "La Sierrezuela Playa solo beneficia a sus promotores, a nadie más", afirma Conejo.

Zahara y los ecologistas, contra el proyecto

El pasado 7 de enero, el Consistorio zahareño anunció un acuerdo con el grupo Enebro-Ecologistas en Acción "contra el proyecto de urbanización Sierrezuela Playa". "En toda esta dudosa y trapichera tramitación de la modificación puntual del PGOU de Barbate han prevalecido los intereses especulativos de los propietarios de esta finca, apoyados por el alcalde de este municipio, Miguel Molina", apuntó Ecologistas en Acción en un comunicado tras la reunión con la ELA.

"Zahara es un pueblo pequeño con bastante éxito turístico, y no le hace falta más. Pero quieren montar una urbanización y deformar su idiosincrasia", declara a este medio Lola Yllesca, portavoz de esta asociación ecologista. "No es un proyecto necesario, no estaba planificado y encima interfiere con especies protegidas por la Red Natura. Al final, este plan solo responde al deseo de negocio de los propietarios del terreno", recalca Yllesca.

Sin embargo, tanto las alegaciones que presentaron Ecologistas en Acción como las de Agustín Conejo se desestimaron e inadmitieron el pasado viernes, respectivamente. "Nos sorprende que, a pesar de que enviamos las quejas al Ayuntamiento, quien ha escrito las respuestas es el arquitecto de la empresa. Es muy descarado que nos contesten desde la compañía en lugar que desde el Consistorio, se les ve demasiado el plumero", señala Lola Yllesca.