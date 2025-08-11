Fonsán transforma el silo más antiguo de Huelva en epicentro turístico del Condado

El Silo de La Palma del Condado, con más de 73 años de historia y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2020, vive una transformación sin precedentes. Fonsán, empresa constructora especializada en rehabilitación patrimonial, lidera las obras que convertirán este icónico edificio en un centro de visitantes con museos, mirador y espacios culturales.

Con una inversión cercana a los 900.000 euros, la actuación contempla la instalación de un ascensor panorámico, la renovación integral de las redes de servicios y la restauración de su fachada original. El objetivo es recuperar la memoria industrial y agrícola del municipio, a la vez que se impulsa el turismo en la comarca.

Un proyecto con historia y biodiversidad

Las obras comenzaron en noviembre de 2024, pero su ejecución ha debido ajustarse para proteger la biodiversidad del entorno. En el silo anida el cernícalo primilla, una especie protegida cuya presencia obligó a detener temporalmente los trabajos durante el periodo de reproducción. Estos parones, coordinados con las autoridades ambientales, garantizan que la rehabilitación no ponga en riesgo a la fauna que forma parte de la identidad del edificio. Finalizado el periodo de anidación, los trabajos se han retomado y actualmente se desarrollan con normalidad.

Un reto especial porque supone trabajar en un edificio singular, en constante diálogo con su entorno, y tomando cada decisión técnica en equilibrio entre conservación, seguridad y funcionalidad. Alejo Murillo — Jefe de división de Grupo Fonsán

Rehabilitación respetuosa y técnica avanzada

Operarios de Fonsán durante las primeras limpiezas de las paredes exteriores del silo / El Correo

La condición de Bien de Interés Cultural impone estrictas limitaciones que prohíben cualquier modificación en la fachada y en la estructura original visible del silo. Esto ha llevado a Fonsán a aplicar soluciones técnicas no invasivas que permiten avanzar en la obra sin alterar su autenticidad.

Los trabajos incluyen la limpieza minuciosa de la fachada, compuesta de ladrillo visto y mortero enlucido, así como la restauración de pavimentos y paramentos interiores. Se ha desmontado con cuidado la red eléctrica, el antiguo ascensor y cerramientos para preservar elementos originales y facilitar la ejecución de nuevas instalaciones.

La obra también contempla la impermeabilización de cubiertas, la instalación de ventanas y puertas acordes con la estética histórica, y la renovación integral de las redes de electricidad, iluminación, saneamiento y contraincendios. El nuevo ascensor panorámico permitirá un acceso cómodo y accesible a la terraza-mirador, sin comprometer el valor patrimonial del inmueble.

Un nuevo referente cultural y turístico

Cuando finalicen las obras, el silo albergará el Museo del Vino, el Museo de Interpretación del Cereal y la sede de la Cátedra del Vino, además de un mirador con vistas al Condado. Este proyecto consolida a Fonsán como referente en intervenciones singulares y sostenibles.

Con su apertura, La Palma del Condado sumará un nuevo atractivo turístico que unirá cultura, patrimonio y naturaleza, reforzando su posición como destino clave en el mapa del turismo cultural andaluz.