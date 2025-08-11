El ministro Puente hace política con el incendio de Tarifa y las redes le increpan por "bromear" con el fuego

El ministro de Transportes, Óscar Puente, continúa muy activo en la red social X donde ha emprendido una cruzada contra el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por estar ausente de la comunidad al estar de vacaciones mientras ardían Las Médulas, afectando a un patrimonio único declarado monumento natural y provocando cientos de desalojos en varios municipios de la zona.

En esta frenética actividad tuitera, Puente no ha eludido usar el fuego que, de nuevo, azota Tarifa, en concreto los alrededores de la cala de Los Alemanes y la urbanización de Atlanterra, para recriminar a Mañueco su ausencia de León. “Este a Mañueco le pilla más cerca que los de CyL. Igual puede echarle una mano a Juanma”, ha escrito en su red social, indignando a muchos usuarios y a dirigentes políticos andaluces. Bajo ese mensaje, el video de una usuaria que muestra las llamas acechando los chalés de la conocida como colina de Los Alemanes, una lujosa zona residencial de Tarifa, próxima a Zahara.

Al ministro en las respuestas le recriminan con dureza “que frivolice” con una situación tan grave que ocasiona “miedo” e “incertidumbre” para centenares de personas. Además muchos comentarios le advierten de que debería de estar ocupándose del caos ferroviario y de las incidencias y problemas continuos en los trenes en España, sobre todo en la conexión con la línea del Sur. “Ministro, poca broma con esto”, le han advertido los usuarios de la red X. “Le he apoyado siempre pero este tuit como afectado y desalojado me parece lamentable”, agrega otro. “Así no, ten en cuenta el dolor de la gente”, insisten. Ese es el tono de medio millar de respuestas.

Indignación en el PP

“Aquí el pirómano de las redes, encantado con los fuegos y bromeando con ellos. Cuesta atisbar qué será lo siguiente de este ministro de vía estrecha”, ha respondido citando el tuit del ministro el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín.

Quien se ha querido mantener al margen de la gresca política es el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha pedido en X a los vecinos de la zona que está ardiendo en Tarifa que tengan especial cautela y sigan las recomendaciones. “Pido máxima precaución en la zona del nuevo #IFTarifa y que las personas afectadas sigan todas las recomendaciones, por favor. El incendio es importante y los operativos están trabajando en la zona. Seguridad y mucho cuidado. Estamos muy pendientes”, ha advertido en Twitter.