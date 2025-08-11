Un nuevo incendio en Tarifa amenaza el entorno de la playa de Bolonia

Efectivos del Plan INFOCA se han desplegado a esta hora en la zona de Bolonia, en el término municipal de Tarifa (Cádiz), tras declararse un incendio forestal en los alrededores de la emblemática Cueva del Moro. Las condiciones meteorológicas, especialmente la intensidad y la dirección del viento, son el factor que más preocupa a los equipos de extinción en estos momentos.

En las labores de control y extinción participa un amplio y coordinado dispositivo de emergencias. A los efectivos aéreos y terrestres del INFOCA se les han sumado agentes de la Policía Local de Tarifa, patrullas de la Guardia Civil y dotaciones del parque local de bomberos, que colaboran para asegurar el perímetro y facilitar los trabajos.

Actualmente, el Plan INFOCA ha movilizado a la zona un importante contingente que incluye:

Personal de tierra: Dos Brigadas de Refuerzo (Bricas), seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un técnico de extinción y un agente de medio ambiente.

Dos Brigadas de Refuerzo (Bricas), seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un técnico de extinción y un agente de medio ambiente. Vehículos: Dos camiones autobomba.

Dos camiones autobomba. Medios aéreos: Dos helicópteros semipesados, un helicóptero pesado y dos aviones anfibios ligeros que trabajan desde el aire para sofocar las llamas.

Desde el Ayuntamiento de Tarifa se ha informado que se mantiene una coordinación permanente con el Plan INFOCA y las demás autoridades competentes para seguir de cerca la evolución del siniestro.