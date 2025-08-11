Tormentas secas y viento de levante ponen en alerta a Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Andalucía temperaturas significativamente altas en la vertiente atlántica y vientos de levante, con intervalos fuertes en el Estrecho.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, y las temperaturas mínimas se mantendrán con ligeros cambios; con máximas en ascenso, más acusado en el tercio occidental.

Durante las tardes de esta semana, las tormentas irán ganando terreno por el centro y norte peninsular. En su mayoría serán tormentas secas o con poca precipitación e irán acompañadas de fuertes rachas de viento y aparato eléctrico. Esto aumentará el riesgo de incendios en gran parte del país.

¿Qué es una tormenta seca? Una tormenta seca es un fenómeno meteorológico en el que se generan descargas eléctricas y actividad convectiva, pero sin precipitaciones significativas en superficie. Aunque se forman nubes de desarrollo vertical, la lluvia se evapora antes de llegar al suelo debido a capas de aire muy seco en niveles bajos de la atmósfera, explica la edición digital de eltiempo.es. Estas tormentas son especialmente peligrosas en contextos de alto riesgo de incendios forestales, ya que los rayos pueden iniciar fuegos sin que la lluvia los apague.

En Cádiz, soplarán vientos moderados de levante, con intervalos fuertes en el Estrecho, y en el resto serán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.

Mañana se prevén cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en el interior, sin descartar tormentas ocasionales por la tarde en las sierras orientales y Sierra Morena, temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios o en ascenso en el litoral mediterráneo, y en Cádiz, vientos moderados de levante, con intervalos fuertes en el Estrecho; en el resto, vientos flojos variables, predominando el levante en el litoral mediterráneo, y con intervalos moderados de componente sur por la tarde en el interior.