Los vecinos evacuados de Atlanterra no podrán volver está noche: "Nos arriesgamos a un desalojo de madrugada"

Los más de 2.000 evacuados por el incendio en la Sierra de la Plata de Tarifa no podrán regresar esta noche a sus casas. Así lo ha confirmado la dirección técnica de extinción, que les ha trasladado un mensaje de tranquilidad sobre sus viviendas, al mismo tiempo que les advierte que el viento sigue siendo el factor más preocupante en estos momentos.

Las autoridades han comunicado a los desalojados de Atlanterra y las urbanizaciones colindantes, que están refugiadas en el CEIP Miguel de Cervantes de Zahara de los Atunes, que por precaución no van a volver a sus casas esta jornada.

Las autoridades explican a los desalojados las novedades sobre el incendio en la Sierra de la Plata de Tarifa / El Correo

"No procede esta noche que nadie vuelva ni a los hoteles y ni a las urbanizaciones de primera línea. Eso es imposible ahora mismo. Asumimos el riesgo de que se reproduzca y tengamos que evacuarlos a todos", han advertido desde la dirección de la extinción a los miles de evacuados que siguen con inquietud cualquier avance sobre el incendio que está arrasando el monte junto a sus casas.

Dentro de la preocupación, el director técnico de extinción les ha tranquilizado asegurando que "afortunadamente, no ha habido daños en la urbanización", ya que desde un primer momento los medios aéreos, ha precisado, se han enfocado en cortar el paso de las llamas y que no alcanzaran las viviendas ni los hoteles. Una vez salvadas las casas, "estamos dando prioridad al monte", detallan desde el equipo de extinción.

El principal motivo por el cual no pueden volver a sus casas sigue siendo el viento. "El viento cambia y avanza a una intensidad impresionante", advierten, mientras piden a los desalojados que tengan paciencia. "Sed pacientes y mantener la calma".

El colegio se va a habilitar para que los evacuados puedan pasar allí la noche y cuando amanezca, según la evolución del incendio, se valorará si pueden regresar o no a sus residencias. "Vamos a estar incómodos, pero lo prioritario es sus vidas", insisten las autoridades.