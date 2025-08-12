Atlanterra queda dividida por el incendio de Tarifa: solo vuelven a casas y hoteles una parte de los evacuados

"Somos optimistas, pero a esto le queda todavía. Pedimos paciencia a las personas que no pueden volver a sus casas". Estas han sido las palabras del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, este martes a primera hora al hilo del incendio que asola Atlanterra y Los Alemanes, en el término municipal de Tarifa. Ante la persistencia del riesgo, las autoridades han determinado que solo puedan volver a sus casas y hoteles una parte de los evacuados, en concreto los del sector sur de esta zona.

"Desde las 10:30 hemos permitido la vuelta a los hoteles Meliá, Atlántico y Varadero, y a las urbanizaciones Mar de Plata, Almadraba, Atlanterra Playa, Atlanterra Costa, Atlanterra Sol, Costa Zahara 1 y 2, Bahía de Plata y Jardines de Zahara", ha anunciado Sanz en rueda de prensa desde el puesto de mando avanzado, situado en Zahara de los Atunes. Por contra, se mantendrá evacuada la zona norte, correspondiente "al hotel Cortijo de la Plata, la parte alta de Atlanterra y Los Alemanes".

Según ha detallado el consejero de la Presidencia, "el flanco derecho del incendio sigue activo y virulento, de hecho tenemos tres focos en este momento". "Por tanto el riesgo y las decisiones que tenemos que tomar desde el Comité de Operaciones están vinculadas a ese factor de riesgo que puede venir por el intenso calor y el viento local, que este lunes registró rachas de más de 50 kilómetros por hora, el doble de lo previsto".

En el lado izquierdo, el trabajo de la buldócer durante toda la pasada madrugada ha permitido "que las autobombas puedan entrar en lugares de muy difícil acceso", según Sanz. "Ese trabajo que ha hecho la maquinaria pesada nos permite seguir avanzando en la actuación terrestre, algo fundamental para permitir la seguridad y evitar que el incendio pueda seguir extendiéndose".

Viviendas salvadas "al límite"

En su declaración ante los medios de comunicación, Antonio Sanz ha celebrado que "no se haya producido ninguna incidencia sanitaria". "Además, no se quemó ninguna casa gracias al trabajo de los profesionales desplegados, que lograron salvar las viviendas in extremis, al límite de los límites", ha destacado el consejero de la Presidencia. Unos hogares a los que pueden ya volver una parte de las más de 2.000 personas desalojadas este lunes por la tarde.

"Es uno de los incendios donde más personas hemos tenido que alojar. En muchas otras ocasiones, cuando se evacúan, se marchan, pero aquí eran turistas que no tenían otro sitio donde ir", ha subrayado Sanz. En total se acogieron a cerca de mil personas entre el CEIP Miguel de Cervantes y la iglesia Nuestra Señora del Carmen, ubicados en Zahara de los Atunes. Unos puntos a los que acudieron a ayudar decenas de vecinos del pueblo, que "se han volcado con todos los evacuados", tal como ha resaltado el propio consejero.