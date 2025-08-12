La otra de calor histórica en Andalucía: cuando Morón de la Frontera llegó a los 46 grados a la sombra

La ola de calor que azota Andalucía y España podrá llegar a los 18 días, según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Pueden ser muchos días con más de 40 grados y varias provincias afectadas con avisos rojos pero no es la ola de calor más virulenta acaecida en nuestro país, con solo una igualándola en amplitud.

Aunque no hay por ahora una confirmación absoluta de que acabe el próximo lunes 18 de agosto pudiendo alargarse, es superada por la mayor ola de calor existente en España desde que hay registros. Se trata de la ocurrida en 2015, del 27 de junio al 22 de julio, nada menos que 26 días.

Durante este largo periodo en 2015, Andalucía fue una de las zonas más castigadas debido a una dorsal africana de aire cálido subsahariano que afectó a toda España. También se activaron varios días con avisos rojos con temperaturas extremas, con máximas muy superiores a los 40 grados a la sombra en Sevilla, Córdoba y Jaén. En definitiva, fue la ola de calor extrema más larga desde que hay datos desde 1975.

Año 2022, dos olas largas de calor en julio y agosto

Si sigue la previsión de duración de 18 días, esta ola de calor puede igualar la segunda desde que hay datos comparables. Se trata de la registrada del 9 al 26 de julio de 2022, 18 días de altas temperaturas extremas debido a un potente anticiclón atlántico que trajo aire cálido africano hacia la Península y Baleares. Andalucía registró termómetros entre 42ºC y 44ºC en general en el Valle del Guadalquivir y ojo, en Morón de la Frontera en Sevilla se llegaron a los 46ºC el 24 de julio, según datos de Aemet. Entre 40 a 44 provincias estuvieron afectadas por esta ola de calor.

Sin tiempo a recuperarse, llega agosto de ese mismo año 2022 y comienza otra ola de calor larga. Fueron 16 días del 30 de julio al 14 de agosto que afectaron a 33 provincias españolas, varias de Andalucía, y fue la tercera ola de calor del verano de 2022, nada menos que 41 días de 92 de la época estival con temperaturas extremas. Según declaró el climatólogo César Rodríguez Ballesteros, "marcó un punto de inflexión", porque aunque fue más corta que la anterior fue más intensa provocando muchas más muertes, lo que "sirvió para concienciar a la población y a los gobiernos”.