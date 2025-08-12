Incendio de Tarifa: los desalojados en Atlanterra regresan pero el intenso calor y el viento obligan a la prudencia

Antonio Sanz, consejero de la Presidencia de la Junta, ha informado de la situación del incendio del paraje Sierra de la Plata en Tarifa (Cádiz), que obligó el lunes al desalojo de más de 1.500 personas. En una declaración a los medios en torno a las 20.30 horas, ha explicado la complicación del incendio durante el mediodía y la tarde : "Se han reactivado dos focos, que han vuelto a arder de nuevo. Más allá de humo se volvieron a ver llamas en esos puntos que ya estaban supuestamente apagados".

El viento, con fuertes rachas, y el aviso rojo de máximo riesgo por elevación de las temperaturas en la provincia de Cádiz, no han ayudado para controlar el fuego. “La zona está muy caliente y la posibilidad de que se reactiven algunos focos es muy posible. Se dan pasos para atrás y hay que coger energía para dar pasos hacia delante”, señaló Antonio Sanz. El consejero incide en el calentamiento de la zona por el fuego, el calor y el viento, como factores determinantes en la extinción del incendio.

Vuelta a casa de los desalojados pero sigue la fase de emergencia

La buena noticia es la vuelta a sus casas de todos los desalojados en un plazo de pocas horas. Sanz confirma que esta labor se está haciendo "de manera escalonada Lo previsto es que todas las personas puedan volver a sus casas y urbanizaciones. Ya quedan muy pocos desalojados", añade.

En este sentido, se mantendrá la vigilancia de la Guardia Civil y Policía en Atlanterra norte, pero sería un perímetro de seguridad para evitar que nadie suba al monte: "Se ha recuperado la normalidad durante la tarde y ya esta noche habrán vuelto todas las personas a sus hogares".

Al respecto de la situación oficial del fuego, Sanz mantiene la prudencia y anuncia que sigue activa la fase de emergencia 1: "a última hora de la noche se volverá a evaluar la situación. El incendio sigue activo y esperemos que pronto se pueda declarar estabilizado".

Incendio de Caños de Meca

Sobre el otro incendio en la provincia de Cádiz, en Caños de Meca, confirma el consejero que hay localizada a una persona (no detenida ni retenida), que se encuentra hospitalizada con heridas en las manos, que estaba en la zona del incendio: "Hay que investigar su relación en la zona donde han aparecido unas garrafas. Eso puede tener que ver o no con el incendio en Zahara, hay que dar espacio a la investigación. Sí quiero incidir en la colaboración ciudadana".