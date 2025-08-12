Emergencias
Hay "sospechas fundadas" de que el incendio de Tarifa ha sido intencionado: "Es un intento de hacer daño"
El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha hablado de "mala fe y mala intención" por parte de "una persona o personas" que podrían haber causado "unos daños incalculables" en Atlanterra y Los Alemanes
"Todo apunta, y tenemos sospechas fundadas, a que el incendio de Tarifa ha podido ser intencionado", ha asegurado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, a mediodía de este martes. "Hablamos de una circunstancia lamentable, de mala intención, de mala fe, de intento de hacer daño. Este autor -o autores- ha podido provocar no solo una catástrofe natural, sino también de daño personales incalculables", ha insistido Sanz ante los medios.
La lucha contra las llamas que han asolado Atlanterra y Los Alemanes continúa sin tregua. Desde primera hora de este martes, cuatro medios aéreos se han incorporado a las labores de extinción para reforzar al dispositivo terrestre de 150 efectivos del Plan Infoca y Bomberos de Cádiz, que ha trabajado durante toda la noche. El equipo de tierra cuenta con el apoyo de cinco autobombas y una unidad de maquinaria pesada.
Según ha explicado el consejero de la Presidencia, "el flanco derecho del incendio sigue activo y virulento, de hecho tenemos tres focos en este momento". "Por tanto el riesgo y las decisiones que tenemos que tomar desde el Comité de Operaciones están vinculadas a ese factor de riesgo que puede venir por el intenso calor y el viento local, que este lunes registró rachas de más de 50 kilómetros por hora, el doble de lo previsto".
Por su parte, en el lado izquierdo, el trabajo de la buldócer durante toda la pasada madrugada ha permitido "que las autobombas puedan entrar en lugares de muy difícil acceso", según ha apuntado Antonio Sanz. "Ese trabajo que ha hecho la maquinaria pesada nos permite seguir avanzando en la actuación terrestre, algo fundamental para permitir la seguridad y evitar que el incendio pueda seguir extendiéndose".
- Andalucía tendrá el lunes seis alertas naranjas y el martes se llegará a los 44 grados
- Aviso especial de Aemet: la ola de calor finalizará el miércoles pero Andalucía seguirá con las alertas
- Un fuego “muy difícil” vuelve a castigar a Tarifa: otro desalojo al límite con 2.000 evacuados en Atlanterra
- Polémica por las llamadas a la unidad de la izquierda desde Podemos: 'Hay que consultar a la militancia
- Incendio de Atlanterra: 'Había una ristra enorme de personas andando por la acera y la playa: ha sido un caos
- Más cemento y lujo en el paraíso: Zahara de los Atunes se rebela contra el último proyecto urbanístico planteado en el pueblo
- ¿Por qué el alga asiática no llega a Huelva y sí afecta a otras provincias? Esto responden los expertos
- Punta Umbría, un destino que los veraneantes repiten 'año tras año