Punta Umbría, ¿paraíso del botellón? Suma 95 denuncias en dos días y el alcalde lanza una advertencia

La Policía Local de Punta Umbría (Huelva) ha llevado a cabo el pasado fin de semana un dispositivo especial de control que se ha saldado con un total de 106 denuncias. La mayoría de ellas, 95, fueron por la práctica del botellón en la vía pública. El operativo incluyó también la vigilancia en la zona de playa, donde se interpusieron diez denuncias por infracciones a la ordenanza municipal: cuatro por presencia de perros, dos por venta ambulante y cuatro por estacionar sobre la arena.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, además, se levantó un acta a un establecimiento por realizar una actividad extraordinaria sin autorización.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha subrayado que "no se va a bajar la guardia frente al botellón porque supone un problema de convivencia y de salud pública". "Vamos a seguir actuando con firmeza en este sentido", ha añadido.

Por otra parte, en relación a las actuaciones en la playa, desde la Jefatura de la Policía Local se recuerda que "está terminantemente prohibido acceder con perros a la playa", salvo en la zona de La Canaleta habilitada para tal fin, "por respeto a los bañistas y a las normas de salubridad".

Además, insisten en que "la venta ambulante de alimentos no cuenta con ninguna garantía sanitaria", por lo que seguirán sancionando este tipo de prácticas para "proteger la salud de vecinos y visitantes". La Policía Local continuará desplegando este tipo de controles de forma regular durante todo el verano, tanto en el casco urbano como en el litoral.