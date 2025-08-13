Alertan del "continuo episodio de contaminación" en Huelva con la inacción de la Junta

Mesa de la Ría, una plataforma ciudadana que defiende los intereses medioambientales de Huelva, ha denunciado este miércoles la "inacción total" de la Junta de Andalucía y de su presidente, Juanma Moreno, ante "la alarmante situación de contaminación atmosférica continua que sufre la ciudad".

La capital onubense, han señalado en un comunicado, acumula ya diecisiete días consecutivos con altos niveles de dióxido de azufre (SO₂), partículas PM10 y ozono troposférico, afectando de forma directa a la salud de la población.

"Ninguna medida de protección ha sido activada por la Junta, ningún protocolo de emergencia se ha aplicado y ninguna declaración oficial ha sido emitida por el Gobierno andaluz. La ciudadanía onubense se encuentra abandonada y expuesta mientras respira un aire insalubre, sin que las autoridades autonómicas asuman su responsabilidad", han indicado.

Asimismo, han manifestado que, "lejos de reaccionar ante esta emergencia ambiental y de sanitaria, Moreno ha declarado de interés estratégico de Andalucía las obras de las nuevas chimeneas del proyecto 'CirCular' de Atlantic Copper que, incumpliendo el Plan General de Huelva, la alcaldesa no paraliza, pese a que se sitúan a tan solo 300 metros del Ensanche Sur, una zona en pleno desarrollo urbanístico".

Desde Mesa de la Ría han exigido la activación inmediata de un Plan de Acción contra la Contaminación Atmosférica en Huelva y la detención de la producción de las industrias responsables, además de la paralización del proyecto 'CirCular' hasta que se garanticen niveles seguros de emisión y control independiente.

Asimismo, han reclamado información clara, pública y en tiempo real sobre la calidad del aire y sus riesgos.