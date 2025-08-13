Esta es la playa andaluza que los expertos en viajes aseguran que tiene el "azul más intenso de toda Andalucía": está rodeada de paredes volcánicas

Las previsiones de la Junta de Andalucía estiman que, durante este verano, unos 12,8 millones de visitantes acudirán a la comunidad autónoma para disfrutar de su belleza, gastronomía, cultura y patrimonio, lo que supone un aumento del 1,5% con respecto al año anterior. Y gran parte de ellos se trasladarán al territorio andaluz en busca de su buen clima, el carácter especial de sus gentes y la extensa riqueza de sus playas, con casi mil kilómetros de costa.

Y entre todos los litorales que la conforman, destaca una playa que ha sido calificada por los expertos en viajes de la prestigiosa revista 'National Geographic' como la que tiene el "azul más intenso de toda Andalucía". Se trata de la playa de los Muertos, una playa de la provincia de Almería de más de un kilómetro de extensión incluida cada año en todos los listados de las mejores playas de España por sus enormes arenales, sus aguas cristalinas, y las paredes volcánicas y acantilados que la protegen del exterior.

"Es uno de los arenales más bellos y con uno de los nombres más extraños de toda la costa de Almería", ha señalado la revista sobre este enclave localizado a medio camino entre Carboneras y Agua Amarga, en el entorno Natural de Cabo de Gata-Níjar, al que califica de "tesoro playero" con una "gran belleza salvaje".

Aguas cristalinas y paredes volcánicas en esta playa de Almería

Tal y como han explicado los expertos en viajes, lo primero que llama la atención del visitante al acercarse a este privilegiado lugar es el "fascinante" acantilado que lo rodea, formado por enormes rocas desprendidas de la pared y ancladas a la orilla, "casi como si fueran restos de antiguos seres mitológicos".

Playa de los Muetos, la costa andaluza que los expertos en viajes aseguran que tiene el "azul más intenso de toda Andalucía" / Parque Natural Cabo de Gata

"Las paredes volcánicas, de color ocre oxidado, enmarcan un escenario en el que los únicos contrastes cromáticos son los del intenso tono azul del mar, considerado el más vibrante del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar", han recalcado al respecto sobre esta playa que debe su nombre a los cadáveres de marinos que naufragaban hasta la playa en tiempos pasados debido a las corrientes marinas que confluían en la zona. Una situación que, afortunadamente, no ocurre en la actualidad, lo que permite a los visitantes disfrutar de un día de playa sin desagradables hallazgos.

Un entorno que cuenta con una belleza indudable repleta de naturaleza y calma, pero que tiene la particularidad de disponer de un camino "empinado y lleno de piedras sueltas" para su acceso. De ese modo, y tal y como ha recalcado la revista, existen tres senderos diferenciados para acceder a esta playa: uno desde el punto de información, otro desde el aparcamiento y otro desde su mirador.

La playa de Los Muertos, un paraíso natural a 50 minutos de la capital de Almería

"Se aconseja usar calzado cómodo para ir a la playa de los Muertos", han añadido al respecto. Tras esto, han asegurado:. "También hay que tener en cuenta para disfrutar de la playa de los Muertos es que su entrada al agua es algo abrupta, algo que se complica más los días en los que las olas rompen con mayor fuerza".

Sin embargo, este enclave cuenta con numerosas ofertas de ocio para disfrutar de sus aguas cristalinas y su enorme arenal como actividades programadas de esnórquel o senderismo. "Siguiendo un sendero de unos dos kilómetros, se puede llegar a este sorprendente arrecife formado por esqueletos coralinos fosilizados que los aficionados al cine reconocerán como uno de los escenarios almerienses de 'Juego de Tronos'", han recalcado sobre esta playa situada a 50 minutos de la capital de Almería que se ha convertido en una de las más admiradas y emblemáticas de toda Andalucía.