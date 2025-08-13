A partir de abril de 2026 y solo para las fincas legales: las claves de las subvenciones para agricultores de Doñana

El acuífero de Doñana está "sobreexplotado", según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Y para salvaguardar este paraje protegido, el objetivo de las administraciones es reducir el número de cultivos que demandan una gran cantidad de agua, principalmente los de frutos rojos. Aunque no saldrá gratis: se van a destinar 28,5 millones de euros en ayudas a los agricultores para "renaturalizar el entorno". Unas subvenciones que está previsto que se concedan en la primavera de 2026 y que solo llegarán "a aquellos que se encuentren en plena situación legal".

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 8 de agosto se publicaron "las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad". Pero este es el marco genérico, "tanto en ambiente agrario como en ambiente forestal y para varios puntos de España", enfocado "en renaturalizar y llevar adelante proyectos de restauración ecológica", según explica Félix Romero, director de la Fundación Biodiversidad.

Una vez detallado este plan general, "ahora se concretará uno específico para Doñana dentro del marco de actuaciones previsto", tal como aclara el propio Romero. "Si todo va bien, el próximo 28 o 29 de agosto haremos pública la consulta de esa convocatoria, y en septiembre tendremos alguna reunión con los actores para explicar el contenido de lo que sería ese borrador, con la idea de cerrarlo y publicarlo cuanto antes", apunta el director de este organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

De 200.000 a 100.000 euros, de 12 a 10 años

En la orden publicada en el BOE con las bases generales se establece que "la cuantía a asignar a cada beneficiario, en ningún caso, podrá ser inferior a 500 euros ni superior a 200.000 euros por hectárea". Asimismo, dispone que "el plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas no podrá ser superior a 12 años ni inferior a un año". Es decir: en la horquilla máxima de estas ayudas, un agricultor podrá percibir por hectárea un total 200.000 euros en 12 años.

Estos importes y fechas, sin embargo, difieren en el caso concreto de Doñana: "El compromiso del Gobierno de España es contribuir con 70.000 euros, complementados luego con otros 20.000 de la Junta de Andalucía y 10.000 de la Diputación de Huelva. De esta manera, el cómputo máximo sería de 100.000 euros por hectárea", apunta Félix Romero. Y el plazo de ejecución también es distinto: "Serían ayudas que se percibirían a lo largo de 10 años".

Solo para aquellos "en plena situación legal"

Estas ayudas no han estado exentas de polémica; una de las mayores, la posibilidad de que se dieran a aquellos condenados o imputados por expoliar agua de manera ilegal del entorno de Doñana. El caso más reciente y sonado, el de la Casa de Alba: hace solo unos meses, la Fiscalía pidió que declarasen como investigados Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo por una supuesta extracción irregular en la finca Aljóbar, ubicada en Aznalcázar y propiedad de la familia.

Desde la Fundación Biodiversidad, no obstante, son tajantes: "Las concesiones están supeditadas al cumplimiento estricto y riguroso de los requisitos de la orden y también de la legalidad en cuanto a las condiciones en que han de estar los beneficiarios". "No cabe en ningún caso dudas sobre si recibirá alguien dinero estando inmerso en un proceso judicial o, habiendo sido condenado, que no se hayan resarcido aún las penas o las deudas", aclara el director del órgano encargado de estas ayudas.

"Estos importes económicos van solo para aquellas personas físicas o jurídicas que documenten su compromiso con la renaturalización, y siempre que no estén inmersas en ninguna ilegalidad ni dentro de un procedimiento judicial que pueda acabar con una culpabilidad o una infracción", confirma Félix Romero. En definitiva, "solo llegarán exclusivamente a aquellos que estén en plena situación legal". De no ser así, "la ayuda no cabe, no existirá".

Las ayudas, en abril de 2026

"Nuestro objetivo es que los agricultores tengan la certeza de que estas ayudas estarán operativas antes de iniciar la próxima campaña de cultivo de la fresa", adelanta el director de la Fundación Biodiversidad. "Es decir, la intención es que entre abril y mayo se puedan ya estar ejecutando actuaciones vinculadas a esa transformación. A partir de ese momento, se empezará a cobrar las cuantías anuales correspondientes".

Por su parte, el número total de agricultores beneficiados por estas subvenciones "va a depender de los proyectos que se presenten", aclara Félix Romero. La inversión total de las administraciones asciende hasta los 28,5 millones de euros, y el reparto dependerá también "del número de hectáreas". Teniendo claro, eso sí, que como mucho se cobrará 100.000 euros por hectárea a lo largo de una década con el fin de lograr "la renaturalización de parcelas que han estado haciendo un uso intensivo del territorio, por lo general asociado al agua".