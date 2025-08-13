Un cambio brusco de temperaturas de hasta 8 grados afecta a estas comunidades

El calor extremo dará una tregua en buena parte de España en las próximas horas. El paso de un frente atlántico y la entrada de una masa de aire más suave provocarán un acusado descenso de las temperaturas, que en algunas zonas podría superar los 8 ºC respecto a la jornada anterior.

Entre hoy y mañana, la configuración atmosférica variará con la llegada de aire frío en altura, que además de favorecer un ambiente más inestable, contribuirá al descenso térmico, especialmente en el extremo norte. En algunas zonas no se superarán los 22-24 ºC, un alivio notable tras varios días de calor persistente.

Respecto a las temperaturas máximas, estarán en descenso en la Península y Canarias, localmente notable en el Cantábrico. Aun así, se superarán los 35ºC en la mayor parte de la mitad sur de la Península.

En Andalucía: calor, levante fuerte y tormentas La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Andalucía tormentas localmente fuertes en las sierras del nordeste, temperaturas significativamente altas en la mayor parte de la comunidad y levante fuerte en el Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes. Los cielos estarán poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar tormentas aisladas por la tarde, más probables e intensas al nordeste de la comunidad, donde podrán ser localmente fuertes. Las temperaturas mínimas sufrirán ligeros cambios, superiores a 25 grados en amplias zonas, con máximas sin cambios en el litoral mediterráneo y en descenso en el resto. En el litoral almeriense y Cádiz, soplarán vientos moderados de levante, que en el Estrecho soplarán fuertes con rachas ocasionalmente muy fuertes, y en el resto, vientos flojos variables, predominando el levante en el litoral mediterráneo, y con intervalos moderados de componente sur en el interior.

En cuanto a las temperaturas mínimas, descenderán en gran parte de la Península y en los archipiélagos, mientras que en el suroeste peninsular y litorales del norte tendrán un ligero ascenso. En este sentido, no bajarán de 20ºC en la mayor parte del país, excepto en el norte peninsular y montañas y se espera superar los 25ºC en el Mediterráneo, Canarias y depresiones de la vertiente atlántica sur.

El enfriamiento más acusado afectará a Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Aragón y Navarra, según el modelo europeo. Allí, las máximas podrían quedar hasta ocho grados por debajo de las registradas este martes, cuando en la Comunitat Valenciana ya se notó un respiro: los termómetros oscilaron entre 37,5 y 39 grados, lejos de los 42,6 alcanzados ayer en Carcaixent.

La inestabilidad se traducirá también en tormentas irregulares, algunas con chubascos intensos y rachas fuertes de viento, que ayudarán a refrescar el ambiente y reforzarán la bajada de temperaturas diurnas, avanza la edición digital de Meteored.

Se trata, en cualquier caso, de una situación típica de transición estival: un cambio en la circulación atmosférica que altera en pocas horas el patrón térmico y deja un clima mucho más llevadero en el norte, aunque de forma transitoria.