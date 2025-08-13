Así es la ciudad andaluza que pasa desapercibida para el turismo y que el diario británico ‘The Guardian’ recomienda visitar

Andalucía cuenta con innumerables territorios que, debido a su belleza, cultura, patrimonio y ubicación se han posicionado como los destinos turísticos más demandados y visitados por ciudadanos de todo el planeta. Sin embargo, la comunidad alberga otros puntos que, con igual hermosura y riqueza, pasan desapercibidos para el público en general. Es en estos destinos en los que se ha fijado el prestigioso diario británico 'The Guardian', que ha alabado una ciudad andaluza como uno de los destinos que se debe visitar de la "España olvidada".

Así lo ha señalado en un reciente artículo publicado bajo el título de 'De la vida salvaje en Andalucía a un camino alternativo en Galicia: consejos de viaje de los lectores sobre la España olvidada', en el que ha incluido en su listado de destinos españoles que se deben visitar a Jaén, por lo que ha aconsejado "explorar sus castillos y la Catedral".

"La ciudad y la provincia de Jaén pueden pasar desapercibidas para los turistas que se dirigen a las cercanas Granada o Córdoba", ha señalado el medio británico, un extremo que asegura que es "una pena". "Está repleta de arquitectura renacentista, incluyendo una magnífica catedral", ha añadido.

Además, ha destacado a sus lectores que este rincón de Andalucía es famoso por ser "una de las cunas del aceite de oliva". "Gracias a su ubicación histórica entre la Castilla cristiana y la Granada musulmana, la ciudad está rodeada de castillos", ha indicado sobre esta provincia que se ha posicionado en la que más castillos tiene de toda Europa, con 237 fortificaciones.

Jaén, uno de los destinos recomendados por 'The Guardian' por su patrimonio y riqueza

De ese modo, 'The Guardian' ha mostrado las riquezas de este territorio que dispone de un rico patrimonio arquitectónico, con su Catedral como uno de sus principales emblemas, una obra del insigne arquitecto Andrés de Vandelvira. Este enclave considerado una joya arquitectónica del Renacimiento español cuya belleza y arquitectura ha servido de inspiración a la Basílica de San Pedro de Roma y que acoge en su interior al único papa enterrado en España, el Papa Pío I.

Pero este no es el único tesoro patrimonial de Jaén, sino que las calles de la capital acogen siglos de riqueza histórica nacida de la convivencia de las tres culturas: cristiana, judía y musulmana. Así, destaca el barrio de la judería, sus iglesias, como la de La Magdalena o San Juan o la basílica de San Ildefonso, así como sus Baños Árabes, considerados los mejor conservados de toda Europa y uno de los más grandes de España.

Esta ciudad andaluza destaca por 'The Guardian', una potencia gastronómica

Y a estos se suma el Castillo de Santa Catalina, que se divisa imponente desde todos los rincones de la ciudad y que permite, junto al Parador de Turismo que se encuentra junto a él, disfrutar de las mejores vistas de la ciudad, con unas increíbles panorámicas del valle del Guadalquivir, la Campiña y la Sierra Sur.

Es precisamente en este entorno donde aconseja hospedarse el medio británico durante el viaje a la ciudad: "Recomiendo alojarse en el Parador de Jaén. Se encuentra en la cima del cerro de Santa Catalina, junto al castillo, y las vistas a Sierra Morena desde sus habitaciones son inigualables".

Así, este enclave de Andalucía que también se ha posicionado como cumbre gastronómica, con cuatro restaurantes con estrella Michelin, Bagá, Dama Juana, Radis y Malak, a apenas 200 metros de distancia entre sí, ha logrado conquistar al medio británico y ocupar un lugar destacado en su listado de destinos turísticos imprescindibles.