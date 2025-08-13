Sucesos
Detenido un matrimonio acusado de publicar teléfonos de familiares y vecinos en webs sexuales
Las publicaciones iban acompañadas de fotografías de carácter íntimo atribuidas falsamente a las víctimas
La Policía Nacional ha detenido en Jaén capital a un matrimonio, con edades comprendidas entre los 40 y 50 años, acusados de acceder a webs de contenido sexual donde hacían publicaciones en las que se solicitaban servicios de naturaleza sexual a nombre de vecinos y familiares.
De igual manera, en estas publicaciones, las acompañaban fotografías de carácter íntimo atribuidas falsamente a las víctimas. Para la publicación de anuncios, no sólo se insertaban los datos personales, sino también los datos de contacto telefónico, lo que originó durante un amplio periodo de tiempo, constantes llamadas que provocaron afecciones graves para la salud física y psíquica de las víctimas.
La investigación comenzó a raíz de recibir varias denuncias en la Comisaría Nacional de Policía de personas que señalaban que sin su autorización habían publicado sus datos personales y teléfonos de contacto en diferentes webs de contenido sexual así como chats de sexo de distintas redes sociales, suplantando su identidad y solicitando encuentros de naturaleza sexual.
Ha sido la Unidad de Delitos Tecnológicos de Jaén la que ha llevado la investigación que ha culminado con la identificación y posterior detención y puesta a disposición judicial del matrimonio. A los detenidos se les ha imputado delitos contra la intimidad, descubrimiento y revelación de secretos, así como usurpación de identidad. Tras declarar ante la autoridad judicial los detenidos han quedado en libertad con cargos.
