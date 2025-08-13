Estabilizado el incendio de Jabugo y los vecinos desalojados regresan a sus casas

El Plan Infoca ha dado por estabilizado a las 09:10 horas de este miércoles el incendio declarado este martes en Jabugo (Huelva), por el cual se declaró la fase de emergencia en Situación Operativa 1, toda vez que se ha autorizado que los cerca de 240 vecinos desalojados de forma preventiva puedan regresar a sus casas.

Así lo ha confirmado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, a través de su cuenta de 'X', en la que confirma, además, que desciende el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía a fase de preemergencia situación operativa 0.

Además, los cerca de 240 vecinos desalojados de las aldeas de Los Romeros y Los Quejigos, que han pasado la noche fuera de sus casas, pueden regresa y se procede a la reapertura de las carreteras HU-8111 con N-345 y la HU-8109 con N-433 que habían permanecido cortadas toda la noche debido al incendio.

Actualmente, en la zona se encuentran cuatro grupos de bomberos forestales y tres vehículos pesados de extinción para lograr la fase de control del incendio.

De este modo, el propio consejero explicaba a última hora de la tarde de este martes que "la caída de uno o varios rayos, a causa de una tormenta", provocó "un serial de incendios" en todo el municipio de Jabugo, siendo el "más importante" el que ha afectado a la zona de Los Romeros y "dado que ese incendio se dirigía hacia la aldea, ha habido que desalojarla junto a otra aldea".

"Inicialmente ese incendio provocó la movilización de seis medios aéreos y la rápida activación de todo el operativo de emergencia, elevando la situación operativa a nivel uno también, ya que el incendio se dirigía rápidamente a la zona", ha abundado, aunque a primera hora de este miércoles dicha fase ha descendido.

Así, gracias a las intervención de los medios, el incendio "se ha quedado prácticamente a la entrada de la aldea" y "no nos consta que haya habido casas afectadas ni que haya habido incidencias sanitarias ninguna".

Nueve incendios movilizan un amplio despliegue de Bomberos en Huelva El Consorcio Provincial de Bomberos ha llevado a cabo este martes un amplio despliegue por toda la provincia para luchar contra los nueve incendios que se han declarado durante este martes. En total, se han movilizado cerca de una treintena de efectivos de los parques de Aracena, San Juan del Puerto, Punta Umbría, Almonte, Jabugo, y Minas de Riotinto, para luchar contra el fuego en los siniestros, declarados en Bonares, Villanueva de los Castillejos, Almonte Jabugo, Rociana del Condado, Aroche, Moguer, Cumbres Mayores, y Gibraleón. En los incendios forestales, los bomberos del Consorcio Provincial han colaborado con el Plan Infoca. El presidente de la Diputación, David Toscano, se ha trasladado al Puesto de Mando Avanzado instalado en Aguafría tras el incendio que se ha desatado en la aldea de Los Romeros, en Jabugo, por el que se han desalojado unos 200 vecinos y vecinas tanto de esta aldea como de El Quejigo, para ponerse a disposición de los alcaldes y alcaldesas cuyos municipios se han visto afectados, así como para supervisar e interesarse por el trabajo de los bomberos del Consorcio.

De este modo, según indicó el consejero, se ha elevado a unas 240 las personas que tuvieron que ser desalojadas de Los Romeros y El Quejigo, mientras que se ha procedido al alejamiento preventivo en las aldeas de La Magdalena y Minas de Aguas Teñidas "por humo".

La mayoría de estos vecinos han pasado la noche en el Pabellón Municipal de Jabugo, ya que el Ayuntamiento junto a Cruz Roja ha dispuesto "todo lo necesario" para que los vecinos puedan tener las mejores condiciones para pasar la noche. Otros vecinos han podido alojarse con familiares y amigos en el propio municipio o en aldeas cercanas.