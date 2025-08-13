Incendio de Tarifa: aplausos y vítores a los aviones del Infoca en las playas de Zahara

El incendio de Tarifa, el segundo en este mes de agosto, ya está estabilizado y los veraneantes respiran tras haber vivido con angustia las últimas 48 horas. Muchos fueron los afectados por una evacuación al límite que desalojó de sus viviendas y hoteles a más de 2.000 personas. Ya todos han podido regresar aunque continúan los trabajos de extinción para evitar que algunos focos, por el fuerte viento y el intenso calor, puedan reactivarse.

Los veraneantes, que han disfrutado de las playas de Zahara de los Atunes estos días, han tenido que convivir con los aviones del Plan Infoca que bajaban al mar a cargarse de agua. El agradecimiento hacia los efectivos que han luchado contra el fuego se vivió en esas espontáneas como ésta, difundida en su cuenta de X por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Entre vítores y aplausos, los bañistas saludan al avión que recarga sus depósitos para luchar contra el fuego. "Bravo", se oye a quienes aplauden con emoción al paso de uno de los aviones que han combatido el incendio.

El despliegue del Infoca para luchar contra el fuego ha sido muy importante. Numerosos medios aéreos han trabajado en las labores de extinción para reforzar un dispositivo terrestre que ha contado con más de 150 efectivos sobre el terreno.

Solidaridad en el pueblo

48 horas después de que el fuego provocase un peligroso desalojo, por la afluencia tan importante de visitantes en las urbanizaciones y hoteles y la precariedad de una única carretera como vía de evacuación, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, dio por “estabilizado” el fuego de Tarifa. Desciende así el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, pasando a fase de preemergencia situación operativa 0.

El pueblo de Zahara se volcó con los afectados por el incendio, dando muestras de una importante generosidad. Las llamas cercaron este lunes Atlanterra y Los Alemanes, en el término municipal de Tarifa. Y en coche por la única carretera, andando por la orilla de la playa, los más de 2.000 desalojados abandonaron la zona camino a la localidad más cercana, Zahara de los Atunes. Un pueblo que, a la primera señal de alerta, reunió decenas de kilos de alimentos, habilitó la escuela y la iglesia y abrió de par en par las puertas de algunas de sus casas y hoteles a los evacuados.