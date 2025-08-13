Incendios en Jerez, Aroche y Guadalcanal: esta es la previsión de Aemet para estas zonas hasta el viernes

Son tres las provincias andaluzas las afectadas por incendios de distinta magnitud debido a la ola de calor: Huelva, con Aroche y Jabugo; Sevilla con Guadalcanal; y Cádiz con Jerez y Tarifa. Informamos de la previsión del tiempo en los próximos días en estas zonas de riesgo de incendios según Aemet, centrándonos en los tres ocurridos este miércoles.

En la provincia de Cádiz el incendio de Jerez se encuentra activo. En este municipio este miércoles están con aviso naranja y se ha registrado 41,4 grados a las 17.20 horas, con vientos de 26 km/h con rachas de 42. El jueves estará activo el aviso amarillo por calor con máximas de 39 grados y vientos del sudeste de 30 km/h. El viernes seguirá el aviso amarillo con máximas de 39 grados y vientos entre 15 y 25 kilómetros hora.

Otro fuego, en este caso estabilizado, es el de Guadalcanal en Sevilla. Esta zona está registrando este miércoles temperaturas de 39 grados con aviso amarillo, con 13 km/h de velocidad máxima y rachas de 29. El jueves continúa la misma alerta con la misma temperatura aunque sube un poco la velocidad del tiempo entre 15-25 km/h. El viernes no varía la predicción, misma temperatura y velocidad del viento de 15 km/h sur sureste.

El tercer fuego activo es el de Aroche en Huelva, con aviso amarillo este miércoles y 40 grados, además de vientos de 13 km/h con rachas de 30 km/h. El jueves sigue la alerta amarilla con máximas de 39 grados y vientos entre 15 y 20 km/h. El viernes sigue la alerta en esta zona con nivel amarillo y máximas de 38 grados, con vientos del sur de 15 km/h.

Avisos en las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz hasta el viernes

En la provincia de Sevilla se esperan cielos poco nubosos o despejados en general. En cuanto a los avisos, aviso naranja en la campiña sevillana este miércoles, jueves y viernes; aviso amarillo en la Sierra Sur el miércoles y jueves; y aviso amarillo en la Sierra Norte del miércoles al viernes 15 de agosto. Se llegará los 42 grados de máxima en la provincia.

En Huelva están con cielos estables sin nubes los tres días. El miércoles están con aviso naranja en las comarcas de Andévalo-Condado y Litoral, y amarillo en Aracena. El jueves seguirá Andévalo-Condado con alerta de nivel naranja, y Aracena y Litoral amarillo. En cuanto al viernes. Baja la presión; están solo con aviso amarillo Aracena y Andévalo y Condado. En la provincia de Huelva las temperaturas más altas se concentran este miércoles bajando algo para el jueves y viernes, aunque con valores altos.

Por último, la provincia de Cádiz, con cielos despejados del miércoles al viernes. El miércoles está con aviso naranja en la Campiña y amarillo, y amarillo en Grazalema y Litoral llegando al tramo de los 40 grados. El jueves solo la campiña estará con aviso amarillo y máximas de 39 grados, unos valores que se repetirán el viernes.