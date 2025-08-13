Operación especial de tráfico del 15 de agosto: estas son las carreteras más conflictivas de Andalucía según la DGT

La Dirección General de Tráfico activa desde las 15:00 horas de este jueves la Operación Especial de Tráfico del 15 de Agosto, para la que se prevén más de 1,5 millones de desplazamientos de largo recorrido en toda Andalucía, por lo que se recomienda a los conductores extremar las medidas de seguridad vial necesarias.

Además de las desplazamientos de salida o retorno por el cambio de quincena, este fin de semana también coincide con la festividad de la Asunción de la Virgen, por lo que se espera más movimiento hacia las localidades costeras y a poblaciones en las que se celebren fiestas populares, lo que incrementará los viajes de corta distancia, tanto por la red de carreteras principal como por la secundaria, especialmente en las noches y madrugadas, advierten desde la DGT.

Para dar cobertura a esta incremento de los desplazamientos y garantizar la seguridad vial, la DGT va a activar una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, contanto con el máximo número disponible de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, helicópteros, funcionarios de los Centros de Gestión de Tráfico y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

Una pareja de la Guardia Civil realiza un control de tráfico / Kai Försterling / EFE

Mayor vigilancia

Los Centros de Gestión de Tráfico, con sede en Málaga y Sevilla, estarán en servicio las 24 horas del día. Más de 60 funcionarios y personal técnico especializado se centrarán en supervisar, regular e informar sobre el estado de las carreteras en Andalucía, con el apoyo de helicópteros y drones que cubren los principales itinerarios utilizados por los vehículos en la comunidad y que se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias.

Desde el aire informarán del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras andaluza, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.

Horas y carreteras más conflictivas

Desde la DGT recomiendan, para favorecer la circulación, evitar los desplazamientos en las horas de más concurrencia. Las franjas horarias más conlfictivas, según la Dirección General de Tráfico, se prevén para el jueves, desde las 15:00 a las 16:00 horas y también a última hora de la jornada.

Estiman también que durante las primeras horas del viernes, y entre las 15:00 y las 16:00 horas, se puedan producri atascos en las vías más recurrentes. El domingo se espera el otro momento crítico, sobre todos desde las 16:00 a las 23 horas.

En cuanto a las vías con mayor tráfico en Andalucía, la DGT señala las siguientes: A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M y AP-4, además de las carreteras en zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.