Pescan por accidente un tiburón ángel en La Línea de la Concepción
este ejemplar de tiburón quedó atrapado en artes de pesca y fue devuelto al mar
Personal de la Delegación de Playas del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha reintroducido en el mar un ejemplar de angelote, también conocido como tiburón ángel, después de que éste quedara accidentalmente atrapado en artes de pesca.
La operación se llevó a cabo con la colaboración de la empresa de Salvamento y Socorrismo Forgeser, como ha detallado el Ayuntamiento linense en una nota.
¿Es peligroso un tiburón ángel?
El angelote es una especie en peligro crítico de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Sus poblaciones han disminuido al menos en un 80% debido a factores como la sobrepesca, por eso la reintroducción de este ejemplar al mar es "un evento significativo" para la conservación de la biodiversidad marina.
El concejal de Playas, Rafael León, ha valorado la intervención del personal municipal, destacando la importancia de estas acciones, que "en muchas ocasiones son posibles gracias a los avisos de la ciudadanía".
El angelote pertenece al género squatina, que engloba 23 especies. Como ha detallado el Ayuntamiento, estos peces se distinguen por su cuerpo aplanado y aletas pectorales anchas, características que les dan un aspecto similar al de las rayas.
Su boca, también bastante grande, lo que les permite generar una potente succión para capturar a sus presas. Puede medir hasta dos metros y medio y pesar hasta 80 kilos, y suele preferir sustratos blandos como la arena o el barro, donde se camuflan para cazar.
A pesar de su tamaño, se ha indicado que no suele ser agresivo con los seres humanos, aunque puede morder si se siente amenazado.
