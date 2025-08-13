Estos dos pueblos de Sevilla y Huelva baten récord de calor: marcan la temperatura más alta del país

La localidad onubense de Almonte y Fuentes de Andalucía (Sevilla) han registrado este miércoles la temperatura más alta a nivel nacional y en la comunidad andaluza con 43,8 grados, en el marco de una nueva jornada de ola de calor que afecta a gran parte de España desde el pasado 3 de agosto.

En concreto, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, la temperatura de 43,8 grados ha sido registrada en el citado municipio onubense a las 14,50 horas, mientras que en el sevillano se ha alcanzado a las 16,10 horas. Además, otros siete puntos de Andalucía figuran entre los diez lugares más calurosos de España durante esta jornada.

También en la provincia de Sevilla, Morón de la Frontera ha alcanzado los 43,3 grados a las 16,50 horas, mientras que la capital hispalense ha registrado en la estación meteorológica de Tablada los 43,2ºC a las 15,50 horas. Asimismo, la localidad cordobesa de Montoro ha alcanzado los 42,7ºC a las 16,40 horas, minutos después los termómetros del aeropuerto sevillano han llegado a marcar los 42,6 grados a las 17,00 horas.

Por su parte, el municipio sevillano de Carmona ha alcanzado 42,5 grados a las 17,10 horas, esta misma temperatura ha sido registrada en Carrión de los Céspedes a las 18,00 horas. Cerrando el ranking, en la localidad sevillana de Tomares el mercurio también ha llegado ha rozar los 42,5 grados a las 18,20 horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que "con los datos observados y previstos, no hay precedentes de un período comprendido entre el 1 y 20 de agosto tan cálido como el de 2025" en España. Según ha explicado, sólo se le acerca el mismo período de agosto de 2003. La Aemet ha alargado su previsión sobre la duración de la actual ola de calor que afecta a España desde hace diez días hasta "probablemente el lunes, 18".