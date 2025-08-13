Puente niega haberse "cachondeado" de los incendios: "Quien se ríe de la gente es quien sigue de vacaciones"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles acerca de la polémica desatada sobre el tono de sus tuits por los incendios forestales de Castilla y León y Andalucía y la ausencia en el terreno de sus respectivos presidentes, Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno, que "no me he cachondeado de los incendios, no he hecho broma de nada", y ha reivindicado entonces que "he expresado indignación a mi manera, me sale la ironía, el sarcasmo".

"Quien se ríe de la gente es quien sigue en Cádiz de vacaciones, y quien no ha aparecido desde que está quemándose Tarifa", ha afirmado Puente en una alusión velada a Fernández Mañueco y Moreno, antes de proclamar que "si mis tuits han puesto el dedo en la llaga, bienvenidos sean", por los cuales el Partido Popular ha pedido su dimisión.

En estos términos se ha pronunciado Puente durante una comparecencia informativa en Almería junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre las obras del Viaducto de los Feos en el marco de la construcción de la conexión ferroviaria en Alta Velocidad entre Murcia y Almería.

Puente ha instado a los medios de comunicación a "quédense con lo importante, el patrón de conducta", en alusión a la actitud de los presidentes autonómicos del Partido Popular ante las emergencias.

"Aluvión tuitero"

El ministro de Transportes ha lamentado el aluvión tuitero de "un ejército de personas dispuestas a lapidarte", para subrayar entonces la paradoja de que sus tuits han sido similares a los del actual presidente andaluz cuando en 2018 se encontraba en la oposición.

"Aunque pidas lo mismo que cuando Moreno Bonilla en agosto de 2018 decía que la presidenta (Susana Díaz) estaba ausente porque no estaba presente en los incendios", ha argumentado Puente, quien seguidamente se ha preguntado "dónde está hoy Moreno Bonilla", así como si "es tan grave pedirle que esté al pie del cañon de los incendios".

"Es mi tierra Castilla y León la que se está quemando", ha proclamado el ministro de Fomento para explicar su reacción en la red social X, quien ha blandido el precedente como es el incendio de Zamora en 2022, por lo que ha lamentado que "han pasado tres años y no ha cambiado nada".

Puente se ha lamentado de "la ley del embudo" y de "la demagogia", mientras ha recordado otros episodios de comportamientos de responsables institucionales del Partido Popular, entre los que ha incluido "el de Aragón (Jorge Azcón) de boda; en los incendios, de vacaciones", mientras ha considerado que "no tiene nada de particular en agosto", aunque ha ironizado con que "los de izquierdas no tenemos derechos".

El titular del Ministerio de Transportes ha sostenido que "los tuits no van a parar los incendios, lo para la prevención", para describir entonces, a su juicio, el comportamiento que siguen las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular, a cuyos presidentes ha atribuido que "con una mano recortan impuestos y con la otra recortan los servicios públicos, y con las dos hacen así", haciendo el gesto para simbolizar que se lavan las manos antes las consecuencias.

Ha instado a que "éste es el momento de colaborar", al tiempo que ha reivindicado que "la UME (Unidad Militar de Emergencias) está desplegada en toda España", meintras ha asegurado que "colaborar es compatible con exigir".

Tras apelar a evaluar la situación "cuando pase y lloremos la pérdida de los muertos y del patrimonio natural", por cuanto ha esgrimido que con "la Sierra de la Culebra estamos igual", ha reiterado a los medios a que "no se queden con la foto", y sí "con el patrón de conducta", donde ha incluido episodios como "el Prestige", mientras se ha mostrado convencido de que "no hay una que les haya pillado trabajando".

Puente ha cuestionado que los dirigentes del PP "se rasguen tanto las vestiduras" y ha reivindicado que en sus pronunciamientos en X ha estado "ejerciendo su derecho de expresión" y por ello ha hecho "lo mismo que el PP exige cuando está en la oposición", con el matiz de "sin insultos".

"Al pie del cañón"

Su compañero de gabinete, Félix Bolaños, también preguntado por los medios por su análisis de la polémica alrededor de la figura de Puente, aun cuando ha remitido a lo que dijera el propio protagonista, sí ha querido hacer "una reflexión en voz alta" para afirmar que "este Gobierno no elije las emergencias, las crisis a las que hacer frente, peor sí cómo hacerles frente", que ha concretado en "estar al pie del cañón".

Seguidamente ha pasado a relatar la celeridad demostrada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el volcán de la isla de La Palma (Canarias) hasta donde se desplazó "en unas horas", a lo que ha sumado la reunión de diferentes ministros en el seno del Departamento de Seguridad Nacional ante la DANA de Valencia mientras "estaban en contacto con el presidente que volvía de un viaje a la India", rosario de ejemplos que ha remachado con la reunión del Consejo de Seguridad Nacional ante el apagón de 28 abril a la hora y media de suceder.

"Las emergencias nos pillan trabajando", ha proclamado Bolaños, quien ha instado a preguntar a los ciudadanos "si todos los gobiernos, de todos los colores, están al pie del cañón", para inferir entonces de esa premisa la continuidad del Gobierno que preside Pedro Sánchez porque "estamos donde nos necesitan los ciudadanos".

Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado acerca de la polémica que ha envuelto a Puente que "lo más importante es la extinción de los incendios" y "evitar los riesgos" y ha instado a "trabajar todos de manera unida y coordinada", en declaraciones a los medios de comunicación en Vejer de la Frontera (Cádiz).