Terremoto en Cádiz: un temblor de magnitud 2,6 sacude a Zahara de la Sierra

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este miércoles un terremoto de magnitud 2,6 con epicentro en la localidad gaditana de Zahara de la Sierra.

El temblor, que según el organismo dependiente del Ministerio de Transportes ha sido "sentido" por la población, ha tenido lugar a las 12:44 horas a una profundidad superficial.

Además de en la localidad de Zahara, también se ha sentido en la localidad de Montecorto, en la provincia de Málaga, y en l zona de Arroyomolinos.

El Centro Coordinador de Emergencias 112 Andalucía no tiene constancia de daños materiales ni humanos por este terremoto, aunque ha recibido la llamada de una persona de la zona para comunicar que había sentido el temblor.