Sucesos
Terremoto en Cádiz: un temblor de magnitud 2,6 sacude a Zahara de la Sierra
La población ha sentido el sismo que se ha producido sobre las 12:44 horas
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este miércoles un terremoto de magnitud 2,6 con epicentro en la localidad gaditana de Zahara de la Sierra.
El temblor, que según el organismo dependiente del Ministerio de Transportes ha sido "sentido" por la población, ha tenido lugar a las 12:44 horas a una profundidad superficial.
Además de en la localidad de Zahara, también se ha sentido en la localidad de Montecorto, en la provincia de Málaga, y en l zona de Arroyomolinos.
El Centro Coordinador de Emergencias 112 Andalucía no tiene constancia de daños materiales ni humanos por este terremoto, aunque ha recibido la llamada de una persona de la zona para comunicar que había sentido el temblor.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Andalucía tendrá el lunes seis alertas naranjas y el martes se llegará a los 44 grados
- Aviso especial de Aemet: la ola de calor finalizará el miércoles pero Andalucía seguirá con las alertas
- Un fuego “muy difícil” vuelve a castigar a Tarifa: otro desalojo al límite con 2.000 evacuados en Atlanterra
- Polémica por las llamadas a la unidad de la izquierda desde Podemos: 'Hay que consultar a la militancia
- Incendio de Atlanterra: 'Había una ristra enorme de personas andando por la acera y la playa: ha sido un caos
- Ni Almería ni Cádiz: esta es la provincia andaluza que tiene la única playa con tres orillas a la que solo se puede acceder a través de un puente
- Más cemento y lujo en el paraíso: Zahara de los Atunes se rebela contra el último proyecto urbanístico planteado en el pueblo
- ¿Por qué el alga asiática no llega a Huelva y sí afecta a otras provincias? Esto responden los expertos