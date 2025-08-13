El Rey expresa a Juanma Moreno su preocupación por los incendios en Andalucía

El rey de España, Felipe VI, ha telefoneado esta noche al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para transmitirle su preocupación por los incendios que afectan a varios puntos de la comunidad.

El presidente andaluz lo ha indicado en su perfil de Facebook, donde ha dicho que el rey le ha llamado "preocupado por los incendios" y le ha trasladado "su solidaridad, afecto y apoyo a los bomberos del Plan Infoca, técnicos de EMA 112, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ayuntamientos, voluntarios y todos los efectivos desplegados que, una vez más, están dando una lección de profesionalidad".

Moreno ha destacado que estos profesionales "se juegan la vida por tierra, mar y aire cada día para apagar el fuego y salvar vidas", para recordar que están trabajando en puntos como Tarifa, Jabugo, en San Nicolás del Puerto, Ronda, Córdoba, "y allí donde se les necesita".

"Siempre están. Los admiramos y estamos orgullosos de ellos", ha concluido.