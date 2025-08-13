El Rey expresa a Juanma Moreno su preocupación por los incendios en Andalucía

El presidente andaluz lo ha indicado en su perfil de Facebook, donde ha dicho que el rey le ha trasladado "su solidaridad, afecto y apoyo a los bomberos del Plan Infoca, técnicos de EMA 112, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado"

El rey Felipe VI y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno.

El rey Felipe VI y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno. / EFE

El Correo

El Correo

Sevilla

El rey de España, Felipe VI, ha telefoneado esta noche al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para transmitirle su preocupación por los incendios que afectan a varios puntos de la comunidad.

El presidente andaluz lo ha indicado en su perfil de Facebook, donde ha dicho que el rey le ha llamado "preocupado por los incendios" y le ha trasladado "su solidaridad, afecto y apoyo a los bomberos del Plan Infoca, técnicos de EMA 112, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ayuntamientos, voluntarios y todos los efectivos desplegados que, una vez más, están dando una lección de profesionalidad".

Moreno ha destacado que estos profesionales "se juegan la vida por tierra, mar y aire cada día para apagar el fuego y salvar vidas", para recordar que están trabajando en puntos como Tarifa, Jabugo, en San Nicolás del Puerto, Ronda, Córdoba, "y allí donde se les necesita".

Noticias relacionadas y más

"Siempre están. Los admiramos y estamos orgullosos de ellos", ha concluido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Andalucía tendrá el lunes seis alertas naranjas y el martes se llegará a los 44 grados
  2. Aviso especial de Aemet: la ola de calor finalizará el miércoles pero Andalucía seguirá con las alertas
  3. Un fuego “muy difícil” vuelve a castigar a Tarifa: otro desalojo al límite con 2.000 evacuados en Atlanterra
  4. Polémica por las llamadas a la unidad de la izquierda desde Podemos: 'Hay que consultar a la militancia
  5. Incendio de Atlanterra: 'Había una ristra enorme de personas andando por la acera y la playa: ha sido un caos
  6. Más cemento y lujo en el paraíso: Zahara de los Atunes se rebela contra el último proyecto urbanístico planteado en el pueblo
  7. Ni Almería ni Cádiz: esta es la provincia andaluza que tiene la única playa con tres orillas a la que solo se puede acceder a través de un puente
  8. ¿Por qué el alga asiática no llega a Huelva y sí afecta a otras provincias? Esto responden los expertos

El Rey expresa a Juanma Moreno su preocupación por los incendios en Andalucía

El Rey expresa a Juanma Moreno su preocupación por los incendios en Andalucía

La otra ola de calor histórica en Andalucía: cuando Morón de la Frontera llegó a los 46 grados a la sombra

La otra ola de calor histórica en Andalucía: cuando Morón de la Frontera llegó a los 46 grados a la sombra

Así es la ciudad andaluza que pasa desapercibida para el turismo y que el diario británico ‘The Guardian’ recomienda visitar

Así es la ciudad andaluza que pasa desapercibida para el turismo y que el diario británico ‘The Guardian’ recomienda visitar

El incendio de Jabugo evoluciona favorablemente tras desalojar a 240 vecinos

El incendio de Jabugo evoluciona favorablemente tras desalojar a 240 vecinos

A partir de abril de 2026 y solo para las fincas legales: las claves de las subvenciones para agricultores de Doñana

A partir de abril de 2026 y solo para las fincas legales: las claves de las subvenciones para agricultores de Doñana

Estabilizado el incendio de Tarifa y los desalojados en Atlanterra ya están en sus casas y hoteles

Estabilizado el incendio de Tarifa y los desalojados en Atlanterra ya están en sus casas y hoteles

500 kilos de pólvora, más de 6.000 efectos pirotécnicos y 300 drones: así dará comienzo la Feria de Málaga 2025

500 kilos de pólvora, más de 6.000 efectos pirotécnicos y 300 drones: así dará comienzo la Feria de Málaga 2025

Zahara se vuelca con los evacuados del incendio: "Al pueblo le ha dado igual si son vecinos o turistas, se han lanzado a ayudarles"

Zahara se vuelca con los evacuados del incendio: "Al pueblo le ha dado igual si son vecinos o turistas, se han lanzado a ayudarles"
Tracking Pixel Contents