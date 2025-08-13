Tres investigados por cazar en Doñana un ejemplar de ave en peligro de extinción

La Guardia Civil ha investigado a tres personas por su implicación en la caza furtiva de un ave protegida en peligro de extinción, una cerceta pardilla que fue abatida en un paraje del Parque de Doñana en la provincia de Sevilla.

En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que la investigación ha sido realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) junto con Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en la denominada Operación Parzeta.

Los agentes supieron del abatimiento de un ejemplar de cerceta pardilla, catalogada como un ave protegida en peligro de extinción, y que suele concentrarse en la zona de las marismas del río Guadalquivir.

La cerceta pardilla (marmaronetta angustirostris) está considerado el pato más amenazado de Europa. Actualmente en España se tiene constancia de la existencia únicamente de 75 parejas de este tipo de ave, con llevando que se encuentre catalogada como especie en peligro de extinción dentro del Catálogo Español de Especies Amenazadas siendo además considerado como una de las nueve especies en situación crítica por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Dicho paraje donde fue abatido el ejemplar posee un alto valor ecosistémico y forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Renpa), un área con numerosas figuras de protección a nivel nacional e internacional como es el Espacio Natural de Doñana.

A raíz de la información obtenida, se estableció un operativo de vigilancia sobre la zona especificada, ante las sospechas de la existencia de un grupo organizado de cazadores furtivos.

Fruto de este dispositivo fueron identificados tres personas en proximidades al río Guadalquivir cercanos al término municipal de La Puebla del Río, a los que les fueron intervenidos varios ejemplares de anátidas (patos) abatidos con arma larga, y cuantioso material utilizado para la caza de aves acuáticas.

Como resultado de la operación estas tres personas han sido investigadas como presuntos autores de un delito medioambiental contra la flora y la fauna, siendo puestas las diligencias a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Esta actuación se desarrolla en colaboración entre la Guardia Civil de Sevilla, junto con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en el marco del Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales de la Conserjería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.