El conato de incendio de Los Caños de Meca se originó por la caída accidental de una vela

La caída accidental de una vela. Ese fue el origen del conato de incendio registrado el pasado martes en Los Caños de Meca, tal como detalla la Guardia Civil. Así, según la hipótesis principal que maneja la Benemérita, el suceso se produjo cuando el presunto autor, "que se encontraba pernoctando al aire libre en una zona con vegetación", encendió una vela que tras caerse de forma fortuita "prendió parte de sus enseres personales".

"El investigado presenta lesiones por quemaduras en ambas manos al intentar sofocar el conato de incendio para evitar la propagación del fuego", apuntan desde el Instituto Armado. En esas maniobras de extinción de las llamas, este hombre sufrió "heridas leves en ambas manos" por las que tuvo que ser atendido por profesionales sanitarios.

Según aclaran fuentes de la Guardia Civil, el fuego se propagó parcialmente, afectando a unos 300 metros cuadrados de monte bajo en Los Caños de Meca, en el término municipal de Barbate. En este caso, gracias a la rápida reacción de los Bomberos se logró extinguir de inmediato las llamas, centradas en una zona de arbustos junto a la urbanización Playas del Estrecho y uno de los parkings de este enclave.

Asimismo, y tal como confirman desde el Instituto Armado, el presunto autor de estos hechos, ya identificado, está siendo investigado por parte del Seprona de la Comandancia de Cádiz "por un supuesto delito de incendio forestal por imprudencia". Estas mismas fuentes aclararon en la tarde del martes que este suceso hasta el momento "no se puede relacionar con los incendios de Tarifa", que han arrasado una parte importante de la Sierra de la Plata, junto a Atlanterra y Los Alemanes.