El incendio forestal de Aroche sigue activo y arrasa ya 500 hectáreas

El incendio forestal declarado durante la tarde de este miércoles en el paraje La Contienda, del término municipal de Aroche, en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), sigue activo y afecta ya a unas 500 hectáreas de terreno forestal.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de Aroche en sus redes sociales, tras la reunión de coordinación con el dispositivo de extinción del Plan Infoca celebrada durante la mañana de este jueves, precisando que "las operaciones de la noche han consolidado el trabajo realizado por la tarde".

"En este momento, el incendio está muy frío y la línea de control se encuentra muy avanzada", han apuntado, añadiendo que es "un incendio de gran magnitud" y que la superficie a la que afecta es de aproximadamente 500 hectáreas.

Reunión de coordonación del Plan Infoca en Aroche / Ayuntamiento de Aroche

Esta evolución favorable ha permitido que los medios de refuerzo de Portugal, Córdoba y Jaén se hayan podido retirar de las labores de extinción. Por el momento, el fuego mantiene cortada desde ayer tarde la carretera HU-8100, en Aroche.

Desde el ayuntamiento se ha agradecido "el esfuerzo y la coordinación. Vamos avanzando, pero es fundamental superar la tarde con las altas temperaturas y que el viento sea favorable para poder seguir consolidando el control".

El incendio se declaró en la tarde de ayer y se movilizaron hasta 18 medios aéreos para las tareas de extinción, y este jueves se han incorporado un helicóptero y están preparados, además, tres aviones de carga en tierra.

Las tareas se están centrado en cerrar el perímetro con maquinaria y equipos de tierra prestando principal atención al flanco izquierdo del incendio por su proximidad de una importante masa forestal de pinos y eucaliptos.

Por tierra, se mantiene un dispositivo compuesto por más de 150 efectivos: ocho autobombas, cuatro buldóceres, ocho grupos de bomberos forestales, tres agentes de Medio Ambiente, tres técnicos de Operaciones y un técnico de Extinción.

También están activadas la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y la Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF) y se ubicado en la zona el módulo del puesto de mando avanzado para coordinar las tareas relativas a la extinción.