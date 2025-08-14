Declarados dos nuevos incendios en Andalucía: el Infoca lucha contra las llamas en Mijas y Córdoba
A. R. C.
El fuego sigue azotando a Andalucía. No hay jornada que no se declare un nuevo incendio forestal. Aún con el fuego de Aroche activo, aunque con una evolución favorable, durante el mediodía de este jueves se han declarado dos nuevos incendios forestales, uno en Córdoba capital y otro en la localidad malagueña de Mijas.
En el incendio de Córdoba, según detalla el Infoca en su cuenta oficial de X, están trabajando 2 aviones de carga en tierra, un helicóptero semipesado, una autobomba, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, y un agente de medio ambiente.
Fueron los bomberos de Córdoba los primeros en empezar a actuar después de recibir múltiples avisos por parte de Emergencias 112 sobre las 15:30 horas. Se trata de un incendio de pastos en la CO-3402, la carretera de Trassierra, en una parcela muy próxima a las viviendas del entorno.
En el incendio declarado en Mijas también intervienen con tres helicópteros -uno pesado, otro semipesado y uno ligero-, cuatro grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y dos brigadas contra incendios (BRICAS).
Actualmente son tres los incendios activos en estos momentos en Andalucía. También este jueves, se ha dado por controlado el incendio forestal de Tarifa que provocó la evacuación de más de 2.000 personas.
