Cultura
Manu Sánchez, pregonero del carnaval de Cádiz 2026: "Es uno de los días más felices de mi vida"
El cómico de Dos Hermanas se subirá al 'tablao' de San Antonio el próximo 14 de febrero, día de los enamorados, para hablar de una ciudad con la que siente "un amor correspondido"
Humorista, presentador, actor, productor teatral y, el próximo febrero de 2026, pregonero del carnaval de Cádiz. Manu Sánchez será el encargado de subirse al tablao de la plaza de San Antonio para hablar de esa pasión que mantiene desde niño. "Hoy estoy viviendo sin duda uno de los días más felices de mi vida. Empiezo ya la cuenta atrás para ese 14 de febrero", ha comentado el propio Manu durante el acto de anuncio de su designación, celebrado este jueves en el Gran Teatro Falla.
"Creo que no es casualidad que vayamos a celebrar el pregón en San Antonio el día de los enamorados, porque de eso va mi historia con Cádiz", ha apuntado el cómico de Dos Hermanas. "Noto además que ese enamoramiento es recíproco. No siempre ocurre, aunque yo hubiese seguido amando a esta ciudad hasta si no me lo correspondiera", ha confesado Manu Sánchez en su intervención ante los medios, en la que ha estado acompañado del alcalde, Bruno García, y de la delegada de Fiestas, Beatriz Gandullo.
El propio Manu ha recordado cómo y cuándo le comunicaron su designación: el pasado 23 de julio, justo media hora antes de entrar en quirófano. "Vi que llamó Bruno al teléfono y le dije al descolgar: 'Alcalde, lo que sea, dímelo ahora, que no sé si va a haber una oportunidad más adelante'. Ahí me soltó la bomba: había pensado en mí para pregonar el carnaval de Cádiz", ha contado el humorista. "Le respondí que me parecía un disparate, y le di muchos nombres que se merecen vivir el que considero el gran premio de la ciudad".
