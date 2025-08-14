Así es el paraíso costero de Almería conocido como la 'Mykonos' andaluza: un antiguo refugio de piratas con apenas 200 habitantes

Con sus aguas turquesas y sus casas blancas, Mykonos se ha convertido en uno de esos lugares que la mayoría de la población sueña con visitar para disfrutar de su exquisita belleza, su naturaleza salvaje y la tranquilidad de sus calles. Pero lo que muchos no saben es que no es necesario trasladarse al mar Egeo para disfrutar de una estampa así, sino que estos paisajes de postal también se pueden contemplar en un pequeño pueblo pesquero de Almería conocido como la 'pequeña Mykonos' andaluza.

Este enclave de película es la Isleta del Moro, un pequeño pueblo situado en el Parque Natural de Cabo de Gata, perteneciente al municipio de Níjar, que cuenta con apenas 200 habitantes y está rodeado casi en su totalidad por el mar más azulado e impactante. Esto permite disfrutar de las mejores vistas y los baños más relajantes desde cualquier parte del municipio.

Un paraíso costero que tiene en su Playa del Peñón Blanco y la gigantesca roca que le da nombre y que emerge desde las aguas, su litoral más grande y visitado, al que se suman otras tantas calas de menor tamaño y de equiparable hermosura en la que desconectar con la mayor tranquilidad.

La pequeña 'Mykonos' andaluza multiplica su población en verano

Porque a pesar de que durante los meses de verano multiplica su población por la presencia de segundas residencias e inmuebles vacacionales, este pequeño pueblo pesquero ha conseguido mantener su encanto y tradición, y alejarse del bullicio que presentan otros tantos rincones de Almería que han sucumbido a la masificación.

Islote del Moro, un paraíso costero de Almería conocido como la 'Mykonos' andaluza / Turismo Almería

Pero, en la Isleta del Moro, parece no haber transcurrido el tiempo. Sus calles tranquilas, sus casas encaladas y las decenas de embarcaciones de colores que recorren sus costas siguen manteniendo la esencia de ese municipio pesquero que continúa con la tradición por la pesca como su principal actividad, a la que se han sumado la restauración y las actividades turísticas, con especial interés en el buceo y el esnórquel para aprovechar su rico fondo marino y sus aguas cristalinas.

Este pequeño pueblo pesquero de Almería, un antiguo refugio de piratas

La Isleta del moro debe su original nombre a que, en la antigüedad, era refugio de feroces piratas bereberes en busca de tesoros. De hecho, el nombre con el que se conocía con anterioridad era 'La Isleta del Moro Arráez', como le bautizó el caudillo norteafricano Mohamed Arráez en honor al islote que se encuentra frente a su costa.

Islote del Moro, un paraíso costero de Almería conocido como la 'Mykonos' andaluza / Turismo Almería

Ahora, sin piratas a la vista y con el entorno convertido en un oasis de calma y belleza, sus visitantes pueden disfrutar de sus restaurantes, actividades y rincones, así como de las vistas más extraordinarias de la zona, sus aguas y sus islotes a través de su espectacular mirador.