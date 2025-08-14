Récord de temperatura en Andalucía: los cinco municipios donde más aprieta el calor este jueves

Los municipios andaluces vuelven a copar todos los registros de temperaturas altas en España durante la mañna de este jueves, rozando cinco los 38 grados, según los datos actualizados en la web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según datos recientes, estos son los municipios con los registros más elevados en las últimas horas:

Jerez de la Frontera con 37,6 °C a las 12:30 horas; Morón de la Frontera con 37,1 °C a las 12:30; Fuentes de Andalucía con 36,5 °C a las 11:40; Sevilla con 36,2 °C a las 12:30 y Andújar con 36,1 °C a las 12:30 horas.

En contraste con las altas temperaturas diurnas, las mañanas han sido considerablemente frescas en zonas de montaña:

Pradollano, Parque Nacional Sierra Nevada (Granada) ha tenido unos 10,3 °C a las 05:00; Radiotelescopio de Sierra Nevada (Granada) con 12,6 °C a las 04:50; Laguna Seca, Sierra Nevada con 14,6 °C a las 07:40, Almonte con: 15,0 °C a las 07:10 y Cañar, Sierra Nevada: 15,3 °C a las 05:10

Estas cifras subrayan la fuerte amplitud térmica que se vive en España, con noches frescas en altitud y calor persistente en terreno llano.

Para lo que queda de este jueves, la Aemet ha vuelto a prolongar los avisos naranjas por altas temperaturas en Aracena y el Andévalo en Huelva; Campiña sevillana; Campiña y Subbética cordobesa y la mayor parte de la provincia jienense, así como también se han activado los avisos amarillos en el litoral onubense; Campiña y litoral gaditano; Sierra Norte y Sur de Sevilla; Sierra y Pedroches de Córdoba; Cuenca del Genil de Granada y la zona del poniente almeriense.