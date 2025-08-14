Tres años de cárcel por violar a una menor en una playa de Huelva

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un hombre a tres años de cárcel por agredir sexualmente a una menor en una playa de la provincia y a una indemnización de 10.000 euros por daños morales.

Según indica la sentencia, consultada por Europa Press, quedan como hechos probados, que el acusado, mayor de edad, conoció a la víctima en julio de 2020, por entonces tenía 13 años, en una localidad costera de la provincia, ya que "la familia de ambos habían coincidido".

De este modo, el 11 de julio del 2020, estando en la playa, el acusado se acercó a la menor, que se encontraba bañándose, y la agredió sexualmente. Como consecuencia de tales hechos la menor sufrió lesiones.

Por todo ello, la Audiencia Provincial ha condenado al acusado como autor penalmente responsable de un delito de agresión sexual con penetración a menor con la atenuante de reparación del daño y atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de tres años de prisión, además de inhabilitación especial de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento sobre menores de edad por cuatro años e inhabilitación especial para cualquier profesión con personas menores de edad por un tiempo de ocho años.

Además, se prohíbe que pueda aproximarse a menos de 200 metros de la víctima durante cuatro años. Asimismo, el acusado es condenado a indemnizar a la víctima con 10.000 euros por daño moral, que el acusado abonó con anterioridad al acto del juicio oral. Además, se impone al citado condenado la medida de libertad vigilada durante cinco años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.