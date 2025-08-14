Esta es la Virgen que sale de su gruta en el fondo del mar cada 15 de agosto: Algeciras celebra una romería única

Cada 15 de agosto, Algeciras se rinde a su patrona, la Virgen de la Palma, en una romería marítima que une fe, tradición y la esencia marinera de la ciudad. Declarada de Interés Turístico de Andalucía, esta celebración transforma la playa del Rinconcillo en un mosaico donde más de 40.000 algecireños y visitantes se unen en un día de devoción y alegría. Sombrillas, cantes, petardos y chapuzones en el mar crean un ambiente festivo que refleja el corazón de una ciudad inseparable a la estampa de su bahía. Es, sin duda, una de las tradiciones más hermosas y espectaculares de la zona.

La jornada arranca al alba, con barcos engalanados zarpando desde el puerto hacia el centro de la bahía. Los buzos de la Sociedad Federada de Pesca Deportiva El Mero, organizadores desde 1975, descienden hasta 15 metros en una gruta submarina para rescatar la talla de la Virgen de un lugar en el fondo del mar que sólo ellos saben cuál es. La talla en torno a la que nació esta tradición fue obra del imaginero Carlos Alfonso Ortega, familiar del imaginero de San Roque, Ortega Bru. Y esta fue la imagen que veneraban cada 15 de agosto los algecireños hasta que un día ese lugar secreto donde reposa la Virgen fue descubierto.

Como relata la web de la Sociedad de Pesca Deportiva El Mero, "en el año 1999, el 11 de agosto haciendo los preparativos para la romería, los buzos detectan que la ubicación donde se encontraba no había nada y que todas las medidas de seguridad estaban rotas. A falta de pocos días se acuerda entre esta Sociedad y el Ayuntamiento poner un cuadro en lugar de la Virgen para hacer la Romería. Y aunque hubo conmoción, la respuesta por parte de los algecireños y todos los que nos visitaron fue masiva".

Nuestra Señora de La Palma, en Algeciras (Cádiz), durante la romería marítima que tiene lugar el 15 de Agosto / Ayuntamiento de Algeciras

De este modo, la talla actual, de 1,10 metros y 100 kilos, esculpida por Nacho Falgueras (autor de las esculturas de Paco de Lucía o el trabajador transfronterizo en la frontera con Gibraltar), sustituyó a la original, robada en 1999 en un misterio aún sin resolver. Aquella imagen, colocada en 1977, desapareció, pero la réplica idéntica mantiene vivo el espíritu de la tradición. Una tradición que se renovará como cada 15 de agosto este viernes. Sobre las 13:30, la Virgen emerge en la plaza Virgen del Carmen, junto al bar Antonio, entre aplausos y emociones que inundan el Rinconcillo.

Nuestra Señora de La Palma, en Algeciras (Cádiz) / Ayuntamiento de Algeciras

Para los algecireños y muchos vecinos del Campo de Gibraltar, esta romería es mucho más que un acto religioso: es un emblema de su identidad marinera. La leyenda narra que, en el siglo XVII, un barco genovés dejó una Virgen de mármol tras calmarse un temporal, interpretado como su deseo de quedarse en la ciudad. La palma en su mano evoca la conquista de 1344, cuando Alfonso XI dedicó una iglesia a la Virgen de la Palma en Domingo de Ramos.

Como Alcaldesa Perpetua, la patrona une a los algecireños en un día de hermandad en un programa de actividades que incluye una misa a las 19:00 en la plaza Virgen del Mar y el regreso de la Virgen al mar a las 23:00, culminando con fuegos artificiales a medianoche. En la playa del Rinconcillo, por la que sus vecinos luchan desde hace años para que se construya el dique que frene su progresiva erosión, Algeciras celebra su historia, su mar y su gente con la Virgen de la Palma como testigo.