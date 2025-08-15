Andalucía en alerta: riesgo "extremo y muy alto" de incendios forestales hasta el próximo lunes

Prácticamente entero rojo. Así es el mapa que el Infoca ha distribuido a través de sus redes sociales para alertar del "riesgo extremo y muy alto" de incendio para este viernes y las dos próximas jornadas respecto a la posibilidad de que se den nuevos incendios forestales en Andalucía.

Todas las provincias, excepto Almería, aparecen afectadas por este riesgo, coincidiendo con un episodio de aviso rojo por calor en dos de ellas, Sevilla y Córdoba. De hecho, estas dos provincias son las que aparecen con una mayor superficie susceptible de ser pasto de las llamas, aunque también se ven amenazadas la zona occidental de Jaén y Cádiz y de Huelva incluso la costa. En los casos de Granada y Málaga, la extensión de este riesgo es menor y se concentra en la zona norte de la provincia.

Sucesión de incendios esta semana

Todo ello después de que esta semana se hayan sucedido varios incendios forestales de distinta intensidad en Andalucía que han requerido del servicio del Infoca para su control. El más grave, el sucedido en el término municipal de Tarifa (Cádiz), que se inició el pasado lunes y obligó a evacuar a más de 2.000 personas de la colina de Los Alemanes y de las urbanizaciones y hoteles de Atlanterra. En este caso, las llamas quedaron "a escasos metros de las casas", como aseguraba el responsable de emergencias y consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz.

De hecho, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha declarado este viernes que este incendio "ha sido el más complicado al que nos hemos enfrentado en los últimos años", al tiempo que ha reconocido que "podía haber sido una desgracia con muchos muertos".

Además de este incendio, se han sucedido otros importantes como el de Aroche (Huelva), a los que se han sumado los declarados en Guadalcanal, San Nicolás del Puerto, Cazalla de la Sierra, Córdoba capital o en la localidad malagueña de Mijas, entre otros.