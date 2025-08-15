Aviso de Aemet: cinco provincias andaluzas en "riesgo importante" por calor este viernes

Un total de 46 provincias tienen avisos activos por altas temperaturas este viernes. En Andalucía son siete: cinco será con aviso naranja (riesgo importante) y tres con amarillo (nivel más bajo de riesgo) . Solo una provincia se librará de las alertas por calor y será Málaga, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las provincias andaluzas con aviso naranja son las siguientes: Cádiz, con la campiña en naranja y el litoral en amarillo con máximas de 40 grados. La provincia de Córdoba está al completo con alertas, aviso naranja en la Campiña y amarilla en Sierra-Pedroches además de Subbética, se esperan máximas de 41 grados.

La tercera provincia con aviso naranja es Huelva, también al completo en alerta: Aracena y Andévalo-Condado con ese nivel de aviso, y el litoral onubense en amarillo, con máximas 40 grados. En Jaén están en naranja las comarcas de Morena-Condado, Cazorla-Segura y Valle del Guadalquivir con máximas de 40 grados; en amarillo se encuentra la capital y Montes de Jaén. Por último, Sevilla, también con aviso naranja en la Campiña y amarillo en Sierra Norte y Sierra Sur; las máximas estarán en los 41 grados.

Provincias andaluzas con nivel amarillo

Son dos las provincias en Andalucía con nivel amarillo. La provincia de Almería estará en riesgo amarillo en la capital y Poniente con máximas de 36 grados. Por último la provincia de Granada, que estará en alerta la Cuenca del genil con 39 grados de máxima.

Málaga será la única provincia sin alertas. Recordemos que los avisos meteorológicos por altas temperaturas se circunscriben a los tramos horarios con mayor calor, de 13.00 a 21.00 horas.

En general, la previsión del tiempo para este viernes en Andalucía es de cielos despejados, con temperaturas sin cambios, salvo un ascenso local de las mínimas en el tercio occidental de la comunidad. En el litoral almeriense y Cádiz habrá vientos moderados de levante, que en el Estrecho soplarán fuertes con rachas ocasionalmente muy fuertes; en el resto, vientos flojos variables, predominando el levante en el litoral mediterráneo, y con intervalos moderados de componente sur en el interior.