Huelva transforma uno de sus pueblos en el mayor museo al aire libre europeo
Ayamonte se prepara para ‘Un Paseo por el Arte’, el museo al aire libre más esperado del verano
La ciudad fronteriza de Ayamonte ya cuenta los días para la celebración de Un Paseo por el Arte, uno de los eventos más destacados de su programación cultural veraniega. Organizado por el Taller de Arte La Escalera y el Ayuntamiento local, el evento se ha consolidado año tras año como una cita imprescindible para artistas y vecinos, transformando el casco histórico en un museo al aire libre.
Tal iniciativa, en palabras del alcalde, Alberto Fernández, “logra dotar de una oportunidad única a artistas y público de disfrutar de la mayor exposición de pintura al aire libre de la península y el continente europeo”. Además, el primer edil ha destacado el papel fundamental que juegan los vecinos, “dado las obras se cuelgan en las fachadas de las casas de los propios ayamontinos, que han hecho suyo este evento”.
La presente edición trae novedades como la ampliación del recorrido a la calle Felipe Hidalgo y la participación de artistas invitados procedentes de la Eurociudad del Guadiana, la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, la Asociación Cultural Iberoamericana y galerías de Huelva. También se instalarán dos puntos de información en la calle Jovellanos y la Plaza del Rosario, y se reabrirá al público la Casa Jesús Patio 3.3, ubicada en la calle Huelva junto al Centro Cultural Casa Grande Manuel Rivero González, actualmente en proceso de restauración.
Desde el Taller de Arte La Escalera describen el evento como una experiencia donde “la creatividad, la historia y la cultura se fusionan”, y subrayan su carácter multidisciplinar, incluyendo pintura, escultura, fotografía, diseño gráfico y nuevas tecnologías. El Ayuntamiento, por su parte, ha coordinado un dispositivo especial de seguridad y limpieza, además de habilitar dos zonas de aparcamiento recomendadas, en el recinto ferial y en el Puerto Deportivo, desde donde se puede acceder fácilmente a las calles del evento.
Con estas medidas y una programación que combina arte, cultura e historia, Ayamonte se prepara para vivir un fin de semana donde sus calles se llenarán de color, creatividad y vida.
