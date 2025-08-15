La Junta mantiene el teléfono de violencia intrafamiliar que pactó con Vox: "Si salva una sola vida, merece la pena"

La Junta de Andalucía va a mantener el teléfono para denunciar casos de violencia intrafamiliar, que pactó con Vox en la primera legislatura de Juanma Moreno, porque "recibe todo tipo de llamadas, de personas que sufren violencia de género y de casos que no lo son. Una única llamada de cualquier tipo de violencia en la que podamos ayudar, merece la pena".

Así de rotunda se manifiesta la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, en una entrevista con Europa Press. López argumenta que en este teléfono, por ejemplo, se reciben llamadas de víctimas del "nuevo enemigo": las agresiones que sufren los padres por parte de sus hijos. "Esto también se nos está disparando. Tiene que ser muy duro, pero que muy duro denunciar a un hijo y tener que recurrir a algún recurso", apunta la consejera.

Por eso, afirma la titular de Inclusión Social, "si una sola llamada de las que recibe ese teléfono sirve para salvar una vida o ayudar a familias que están pasándolo mal, merece la pena". "Veo las llamadas que tiene ese teléfono y cómo funciona y toda herramienta que venga a dar una solución a una situación conflictiva, donde las personas lo estén pasando mal, no creo que haya que quitarla", concluye.

Más de 8.000 víctimas de violencia doméstica

En 2024 se registraron en España 8.860 víctimas en asuntos de violencia doméstica con orden de protección o medidas cautelares. De ellas, el 60,6% fueron mujeres y el 39,4% hombres. En el caso de Andalucía se registraron 1.851 víctimas, de las cuales el 64% fueron mujeres y el 36% hombres.

Estos datos son del Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género y que publicó el Instituto Nacional de Estadística el pasado mes de mayo de 2025. En dicho registro se inscriben sólo las penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia por delito; medidas cautelares y órdenes de protección acordadas en procedimientos penales en tramitación en este caso en el ámbito de la violencia doméstica o intrafamiliar.