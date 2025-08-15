Moreno lamenta que Sánchez no llamara por el incendio de Tarifa y carga contra Puente por ser "el mamporrero oficial"

El plena polémica por la presencia o no de dirigentes de distinto signo político de las distintas comunidades autónomas donde el fuego está golpeando con fuerza, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha desvelado en una entrevista en el programa Herrera en Cope que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le ha llamado para interesarse por el incendio que comenzó a principios de semana en Tarifa y que obligó a desalojar a más de 2.000 personas que veraneaban en la colina de los Alemanes y en las urbanizaciones y hoteles de Atlanterra.

"No me consta que el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, haya llamado a ninguno de los presidentes autonómicos afectados por incendios. Lo que sí me consta es que su Majestad el Rey, Felipe VI, me llamó personalmente y estuve hablando casi un cuarto de hora con él, preocupado y ocupado por la situación que estaba sucediendo en Andalucía. Tengo que decir que eso denota una falta de sensibilidad sobre la situación que estamos viviendo en algunas zonas de España", ha subrayado el presidente de la Junta.

Moreno ha abundado sobre este tema. "Creo que cuando hay una angustia generalizada en nuestro país, lo que tiene que hacer el Gobierno de España es mostrar sensibilidad y al mismo tiempo mostrar recursos, porque se han reducido los recursos del Estado en materia de extinción de incendios, especialmente en medios aéreos, y eso se nota. Y desgraciadamente es ya la costumbre que tenemos, un Gobierno que es muy insensible en los temas en los que de verdad debería de ser sensible", ha enfatizado.

Críticas a Óscar Puente

En lo que se refiere a la batalla política generada, Moreno ha apuntado que le parece "perfectamente evitable", y en este punto se ha referido al ministro de Transportes, Óscar Puente. "Creo que la imagen que damos a la sociedad cuando uno tiene un problema grave, como es un incendio, donde tu patrimonio personal, tu vida, corre peligro, que un señor ministro de un gobierno mantenga una actitud frívola, irresponsable, simple y llanamente por mantener un rol de mamporrero oficial de un gobierno, me parece lamentable y que ayuda a la desafección política y al descrédito", ha reprochado.

En este mismo sentido, ha abundado: "Si este señor dedicara solo el 50% de su tiempo a trabajar por el Andalucía y el tema de los trenes, y se dejara de bromear, las cosas funcionarían. Y sobre todo a trabajar como hacemos muchos de nosotros", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que "lo que se trata aquí es de trabajar todos juntos y de hacer las cosas lo mejor que uno pueda, lo mejor que uno sepa, y dejarse de estas confrontaciones absolutamente estériles, inútiles y ridículas, como la que ha propiciado en este caso el señor Puente".