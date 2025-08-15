Pablo Iglesias carga en público contra el líder de IU en Andalucía: "Ni caso a los acomplejados"

Las relaciones son más que tensas entre Izquierda Unida y Podemos. En plena negociación de una posible confluencia electoral en Andalucía, bajo la misma fórmula de las últimas elecciones andaluzas, las tensiones son más que visibles. En 2022 Podemos se unió a Sumar e IU en Por Andalucía, que sigue teniendo grupo propio en el Parlamento andaluz con cinco diputados. Sin embargo esa alianza electoral se complica para las próximas elecciones.

Dirigentes de Podemos desde Madrid han desautorizado cualquier pacto con Sumar, el partido de Yolanda Díaz, y descartan repetir esa unión. Sin embargo, pese a los desplantes de Irene Montero o Ione Belarra, voces autorizadas de Podemos en Andalucía sí que han firmado un manifiesto a favor de la unidad de la izquierda y han abogado por sumar sinergias frente a las próximas elecciones andaluzas, previstas en 2026. Entre otros el exdiputado nacional Diego Cañamero o el actual diputado andaluz José Manuel Gómez Jurado.

Podemos, incómodo

Esos pronunciamientos públicos han irritado a la cúpula nacional de Podemos. En una entrevista con Toni Valero, líder de IU en Andalucía, realizada por Europa Press, el dirigente aboga por un pacto con Podemos pero avisa de que la decisión deben tomarla ellos, pidiendo que no interfieran ni estorben en el proceso de unidad en la comunidad andaluza entre las fuerzas a la izquierda del PSOE. "Que no nos pisen lo fregado, corresponde a Podemos decidir", declaró Valero.

Unas declaraciones que han molestado a Pablo Iglesias, tal y como ha demostrado hoy en la red social X con una serie de tuits dirigidos a Valero. El enfrentamiento ha comenzado después de que Toni Valero haya hecho un comentario en un mensaje del periodista Pedro Vallín. Ese tuit mostraba una foto de un restaurante indio en el barrio de Lavapies de Madrid y lamentaba su cierre para abrir “una franquicia”. Al hilo de ese mensaje, el dirigente de IU ha comentado: “Primero cerraron casa Lastra en calle Olivar pero no dije nada porque no era asturiano”.

El local que muestra la foto es el que acogerá la nueva sede la taberna Garibaldi, propiedad de Pablo Iglesias que está de mudanza. El exvicepresidente del Gobierno comunicó a sus seguidores la reapertura de su bar: “Ya es una realidad, este viernes por la tarde abre la taberna Garibaldi”, comunicó días atrás. El nuevo local es más grande que el anterior y la reapertura ha sido posible por el crowdfunding que creó y con el que consiguió 140.000 euros en donaciones.

Visiblemente molesto, Iglesias ha atacado el mensaje de Valero reprochándole que pida la unidad de la izquierda y luego haga esos comentarios públicos. “Un día te dicen que unidad y al siguiente su coordinador andaluz se suma a la bilis de los tertulianos de Ferreras contra la Garibaldi… En fin… Sonrisas y ni caso a los acomplejados”, escribió aludiendo al diputado en el Congreso por Málaga.

El intercambio de pullas ha seguido por parte de Valero, que no ha entendido el reproche de Iglesias y ha preferido aconsejar buen rollo y buenas tapas en la taberna del Partido Comunista en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. “No sé qué ha pasado con la Garibaldi. Ni porqué me he sumado a no sé qué bilis. Tan solo he recordado un restaurante víctima de la gentrificación en el que pasé buenos momentos. En ola de calor recomiendo hidratarse y pescaíto con gazpacho en la sede del PCE de Sanlúcar. Salud”, ha escrito el líder de IU en Andalucía.

Iglesias ha querido tener la última palabra y ha vuelto a escribir, exigiéndole a Valero que se disculpe y "deje de hacer el tonto". "Opción A - No has entendido la alusión de Vallín y has rememorado buenos momentos en Asturias. Entonces creo que lo lógico es disculparte, no hacerte el tonto. Opción B - Sí la has entendido. Entonces creo que lo lógico es asumirlo por aquello de 'A lo hecho pecho'. Abrazos", escribió en un intercambio público que ha cosechado decenas de mensajes que en muchas ocasiones son reproches a los líderes de izquierda porque se entretengan en este tipo de reproches y no peleen por lo importante.

Un intercambio público de pullas hirientes que deja claro lo lejos que están en estos momentos Izquierda Unida y Podemos, pese a que Antonio Maíllo, líder nacional de IU, sigue apostando por una confluencia de toda la izquierda y dirigentes de Podemos en Andalucía también respaldan continuar en esa integración. No obstante, parece que quien dirigió la formación morada tiene muy claro que esa unión no entra en los planes de Podemos y el guion vuelve a estar escrito desde Madrid.