ANDALUCÍA
El presidente andaluz lamenta la muerte del socialista Lambán: "Defendió hasta el final el interés general de España"
Juan Manuel Moreno asegura sentir "un profundo dolor" por el fallecimiento del que fuera presidente del Gobierno de Aragón
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado su "profundo dolor" por el fallecimiento del expresidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, tras su lucha contra el cáncer que se le diagnosticó en febrero de 2021. Asimismo, ha destacado su compromiso con el país, subrayando que "defendió hasta el final el interés general de España".
En una publicación difundida en la red social X, el presidente andaluz ha destacado que Lambán era "un hombre de Estado y de principios", y ha reconocido que "trabajó con coraje por Aragón". Además, ha enviado "un fuerte abrazo a su familia desde Andalucía" y ha expresado su deseo de que "descanse en paz".
El expresidente del Gobierno de Aragón ha fallecido este viernes víctima del cáncer que padecía. Su deceso ha tenido lugar en su localidad zaragozana natal, Ejea de los Caballeros. Fue el propio Lambán quien el 15 de febrero de 2021 hizo público que había sido diagnosticado un cáncer de colony de forma inmediata comenzó un tratamiento en la sanidad pública.
