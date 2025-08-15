El PSOE vincula el repunte de muertes por calor en Andalucía con "los recortes sanitarios"

La situación de la sanidad andaluza vuelve a la palestra durante estas semanas de calor intenso. La secretaria de Salud del PSOE-A, María Ángeles Prieto, ha exigido explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, por el incremento de muertes en la comunidad debido a las altas temperaturas y ha denunciado que los recortes impuestos por el Gobierno del PP en la sanidad pública "tienen graves consecuencias".

"Los recortes matan, el desmantelamiento de la sanidad pública tiene estos efectos", ha insistido Prieto en una nota de prensa, que alude a los 141 fallecimientos registrados este verano por altas temperaturas en Andalucía, 31 más que el año pasado por estas fechas. Ante estas cifras, ha exigido a Moreno que ponga en marcha "los recursos necesarios para garantizar la prevención de los efectos de la ola de calor sobre las personas", con especial atención sobre en los grupos más vulnerables.

Personas con factor de riesgo

Prieto ha considerado "absolutamente inaceptable" que, con "más presupuesto que nunca en Andalucía, la sanidad pública haya perdido el seguimiento y el control" de personas con factores de riesgo ante olas de calor como las que están azotando la comunidad este verano. La representante socialista ha alertado de la "falta de personal" para garantizar el funcionamiento de los protocolos de actuación ante altas temperaturas en los centros de salud por "los recortes de Moreno, con más gravedad en la etapa estival por la falta de cobertura de bajas y vacaciones".

En este contexto, ha insistido en que las enfermeras "son imprescindibles" para mantener los programas de prevención y seguimiento sanitario que evitan los fallecimientos por golpes de calor, y ha reiterado que "la escasez de profesionales está poniendo en riesgo el desarrollo de estos planes y la salud de la gente".

Muertes en Jaén y Cádiz

Desde el PSOE-A, ha recalcado que Moreno y Hernández tienen que dar explicaciones ante la ciudadanía sobre "cómo se está aplicando" el protocolo sanitario de altas temperaturas y su efectividad. Prieto ha exigido información, concretamente, sobre las recientes muertes por golpes de calor de dos personas con factores de riesgo, una en Cádiz y otra en Jaén, cuando trabajaban en la calle "en horarios de máximo calor, cuando la normativa lo prohíbe explícitamente".

En este contexto, ha exigido respuestas "sobre la coordinación con las empresas y con otras administraciones, de si estas personas vulnerables que han fallecido por un golpe de calor se encontraban en seguimiento en sus centros de salud y si se les estaban aplicando los programas de prevención y de atención específicos que marca el protocolo andaluz".

Por último, Prieto ha señalado que teme que "esto no sea así y que sea debido a la falta de personal, a los recortes brutales y al desmantelamiento de la atención primaria y de la sanidad pública, es decir, a los recortes que están sufriendo los ciudadanos de Andalucía en todas las provincias".