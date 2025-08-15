Puente replica a Moreno por llamarlo “mamporrero”: “Es un presidente desaparecido”

Las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre la batalla entre PP y PSOE a cuenta de la presencia o no de dirigentes de ambos partidos en los puntos en los que se están sucediendo incendios en España, entre ellos el de Tarifa de esta semana -que ha provocado el desalojo de más de 2.000 personas-, han tenido pronta respuesta por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, del que ha hablado expresamente.

Después de que Moreno haya declarado que Puente es "el mamporrero oficial del Gobierno", el socialista ha respondido a través de la red social X que "estaría bien saber desde qué rincón del planeta, Juanma Moreno me ha llamado mamporrero. Porque sigue sin aparecer. Es, como él decía en 2018, cuando estaba en la oposición, un presidente desaparecido".

Declaraciones de 2018

En el post, el ministro ha rescatado un vídeo de unas declaraciones de agosto de 2018, cuando el líder del PP criticó a Susana Díaz por estar “ausente”, cuando esta ostentaba la presidencia de la Junta.

Hay que recordar que en la mañana de este viernes, Moreno, en declaraciones en Herrera en Cope, ha cargado contra Puente dentro del cruce de acusaciones ante la crisis de los fuegos que se extienden por todo el país. "Creo que la imagen que damos a la sociedad cuando uno tiene un problema grave, como es un incendio, donde tu patrimonio personal, tu vida, corre peligro, que un señor ministro de un gobierno mantenga una actitud frívola, irresponsable, simple y llanamente por mantener un rol de mamporrero oficial de un gobierno, me parece lamentable y que ayuda a la desafección política y al descrédito", ha reprochado.